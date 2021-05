Oberhavel

„Schlagwurst, dass ist die bäuerliche Schlachtmischung. Zur Hälfte aus Schweine- und Rindfleisch mit Salz, Pfeffer, Knoblauch und einer Prise Zucker. Und ein Schuss Rum“ – Roland Koch steht in seinem Hofladen in Groß Mutz und erklärt kurz und knapp den Inhalt des Brotbelags. „Rum ist immer gut“, schmunzelt Andreas Bertow daraufhin und ordert ein gutes Stück der Wurst. „Ich war schon oft hier“, sagt der Berliner, der den Bauernhof heute in Begleitung seiner Frau und Tochter besucht. Nur zum Einkaufen lohne sich die Fahrt nicht. Aber am Pfingstsonntag zum Mittag und später noch Kaffee und Kuchen – dass habe gefehlt. Einfach ein paar schöne Stunden. Und etwas Neues erfahren habe er schließlich auch noch, schmunzelt Bertow.

Pause für Ross und Reiter

Eigentlich nur wegen dem süffigen Hofbier von Landwirt Koch kommt Jana Hess immer wieder, lacht die Reitlehrerin. Sie hielt mit sechs Reitschülern wie schon so oft in den Vorjahren, um Mittag zu machen. „Es ist wichtig, dass es wieder losgeht. Tourismusbetriebe wie der ihre seien abhängig von anderen. Klar habe man auch reiten können in den vergangenen Monaten. Aber ohne Einkehr sei es einfach nicht das selbe. Nach dem ersten Schluck vom Hofbier stimmt Edna Hillmann – sie nimmt mit Tochter Mariam an der Reittour teil – dem Urteil von Jana Hess bezüglich des Bieres zu: „Wirklich ein Mädchenbier“, lacht die Berlinerin. Schön süffig und nicht zu herb, soll das wohl heißen. „Das sind die seltenen, kurzen Momente, die gefehlt haben“.

Birgit Wiese (l.) und Schwägerin Sarmen Wiese sind von Finowfurt nach Zehdenick geradelt und freuen sich auf das Essen im Stadtgarten. Quelle: Björn Bethe

Gut zu tun gab es auch im nicht weit entfernten Mildenberg. Der Parkplatz vor dem Ziegeleipark platzte aus allen Nähten und die 100 Plätze im Restaurant „Alter Hafen“ von Stefan Tiepmar sind fast durchgängig gut gefüllt. Monika und Dieter Bork sind aus Neuruppin angereist. Sie kennen das Gelände von den Besuchen mit den Enkelkindern, sagen sie. Heute sind sie jedoch nur für sich, genießen die Ruhe und das Essen samt Eis zum Nachtisch. Und gut essen lässt es sich hier, bestätigt Sophie Porzelt, die mit Töchterchen Elisa am Wasser sitzt und den vorbeifahrenden Booten zuwinkt. Die meisten winken vergnügt zurück.

Auch trödeln ist wieder möglich

Vergnügt ist auch Cornelia Piersdorf. Zwar ist sie keine Gastronomin, aber vielen Besuchern des Ziegeleiparks dennoch bekannt. Sie organisiert die Flohmärkte mit, die einige der Veranstaltungen dort begleiten. Da trödeln im Park noch nicht möglich ist, hat sie gemeinsam mit den Nachbarn den eigenen Garten zum Flohmarkt umfunktioniert. „Man merkt, dass es die Menschen nach draußen zieht, sie reden und etwas erleben wollen“, sagt sie.

Von Björn Bethe