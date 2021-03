Oberhavel

Wasser und Wald – davon hat Oberhavels Norden reichlich zu bieten. Die Einschränkungen infolge der Covid-19-Pandemie in Sachen Fernreisen waren es, die 2020 maßgeblich dafür sorgten, dass die Schönheit der heimischen Natur zum Besuchermagneten wurde. Vor allem aus Berlin kamen viele neue Gäste. Hoch in der Gunst der Touristen standen besonders die Campingplätze in der Region. Hier konnte die gesteigerte Nachfrage oft nicht bedient werden. Bis zu 100 Anfragen am Tag musste beispielsweise Frank Schreckenbach abweisen, weil sein Platz am Himmelpforter Stolpsee restlos gefüllt war. „Wir hatten 2020 deutlich mehr Besucher als in den Vorjahren“, so sein Fazit. Für das laufende Jahr erwartet er einen ähnlichen Verlauf und ist dabei, weiter in den Platz zu investieren. So sind in den vergangenen Wochen etwa die Bäder und die Schrankenanlagen erneuert worden. Spezialisiert ist Schreckenbach weniger auf Dauercamper, die machen rund 30 Prozent seiner Kunden aus. Er hat vor allem ein Herz für die Radtouristen, scherzhaft „One-Night-Stands“ genannt. Der Radfernweg von Berlin nach Kopenhagen verläuft nahe des Stolpsees und viele Biker steigen hier ab, um die Nacht zu verbringen.

Anfragen kletterten 2020 auf Rekordhoch

Auch für Pierre Hurras, der den Campingplatz in Seilershof betreibt, war 2020 ein Rekordjahr. „Wir hatten so viele Anfragen wie nie zuvor gehabt“, sagt er. Ähnlich ist das Fazit, welches die Eigentümerin des Campingplatzes am Großen Wentowsee nahe Fürstenberg, Christiane Erdmann, zieht. 2020 hat sie als „sehr gutes Jahr“ verzeichnet. Das Minus, welches durch den ersten Lockdown entstanden war, konnte mehr als wettgemacht werden. Zudem hat sie für die bevorstehende Saison schon ungewöhnlich frühe Buchungen verzeichnet. „Dass schon im Januar Plätze gebucht werden, kannten wir so nicht“. Christi Himmelfahrt oder Pfingsten gebe es bei ihr kaum noch freie Plätze und auch das restliche Jahr sei schon gut gebucht. Gerade die Anfragen der Dauercamper haben hier zugenommen, werden allerdings meist negativ beschieden. Das liegt schlicht daran, dass die vorgesehene Zahl der für diese Gruppe reservierten Plätze nicht erhöht werden soll.

Umgekehrt ist es wiederum in Neuendorf am Großen Plötzsee. Der dortige Campingplatz wird von einem Verein unterhalten und hat mehrheitlich Dauercamper, die hier teils seit Jahrzehnten ihren Urlaub verbringen. Am vergangenen Samstag trafen sie sich, um den Saisonstart – der ist üblicherweise am 1. April jeden Jahres – vorzubereiten. Und auch wenn Dauercamper ihr Domizil derzeit nutzen können und nicht vom Übernachtungsverbot betroffen sind, mussten dennoch Abstriche gemacht werden. Der traditionelle Frühjahrsputz, mit dem die Camper ihren Platz nach dem Winter wieder hübsch machen, sei momentan nicht durchführbar, bedauerte die Vereinsvorsitzende Jana Salewski. „Aber den holen wir nach“, sah sie optimistisch nach vorne. Auch in Neuendorf rechnet man für 2021 mit einer steigenden Anzahl von Anfragen, nimmt momentan allerdings keine Buchungen an. Dafür sei die Situation zu unsicher und nicht genug Planungssicherheit vorhanden.

Plätze werden langsam knapp

Klar ist: Wer seinen Urlaub plant und dabei auch die schönen Gegenden im eigenen Landkreis sowie Zelt oder Wohnwagen in die nähere Auswahl ziehen möchte, hat nicht mehr allzu viel Zeit für die Vorbereitungen. Auf fast allen Plätzen sind für verlängerte Wochenenden wie zu Pfingsten nur noch wenige Kapazitäten frei. Auch der Sommer ist bereits gut nachgefragt. Dass kurzfristig die Zahl der Stellplätze erhöht werden kann, schließen alle Campingplatz-Betreiber aus.

Von Björn Bethe