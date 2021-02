Oberhavel: Neuer Zoff um den Ausbau der B 96 – BUND spricht von Geldverschwendung

Gransee

Die B 96 gerät derzeit wieder in den Fokus der Kritik – zumindest aus umweltpolitischer Sicht. Die Umweltorganisation BUND ordnet den Ausbau der Bundesstraße in einer Broschüre der zwölf unwirtschaftlichsten und unökologischsten Fernstraßenprojekte Deutschlands ein. Der Titel dieser Broschüre lautet „Desaster im Dutzend“. Der BUND fordert das Land Brandenburg auf, auf den Ausbau der B 96 zu verzichten.

Die neu B 96 samt ihrer neuen Ortsumfahrungen ist bekanntlich in den Verkehrswegeplan 2030 des Bundes aufgenommen worden. Doch es gibt längst noch keinen Zeitplan. Wie der Sprecher des Landesbetriebes Straßenwesen, Steffen Streu, im Gespräch mit der MAZ sagte, könne man aktuell für keines der Teilprojekte auch nur einen etwaigen Zeitrahmen festlegen.

Aktuelle Untersuchungen zum Quell-Ziel-Verkehr

Unstrittig bei allen Akteuren auch bei den Umweltverbänden ist jedoch der Fakt, dass Fürstenberg eine B 96-Umfahrung benötigt. Derzeit finden laut Streu diverse Prüfungen statt, die vermutlich noch im ersten Halbjahr in der Wasserstadt diskutiert werden können. Eine wichtige Rolle kommt dabei auch einer Variante zu, die parallel zur Bahntrasse verläuft und eine Untertunnelung der Havel beinhaltet.

Es wird eng in der Ortsdurchfahrt von Nassenheide. Sollte die Straße ausgebaut werden, müssen Häuser weichen. Quelle: Robert Roeske

Das ist auch die Variante, die beispielsweise die Bürgerinitiative „Lebendiges Fürstenberg“ immer gefordert hat. Die aktuellen Untersuchungen des Landesbetriebes konzentrieren sich auf den Quell-Ziel-Verkehr und vor allem auch auf die Anbindung der L 15 aus Richtung Lychen. „Hier eine Lösung zu finden, ist nicht ganz einfach.“

„Die politischen Entscheider müssen der Realität ins Auge sehen“

Der BUND ist nicht gegen die Ortsumfahrung der Wasserstadt, hat zu den allgemeinen Ausbauplänen der B 96 aber eine klare Meinung: „Die Planung der B 96 als Fernverbindung zwischen Berlin und der Ostsee stammen aus einer Zeit, als die Autobahnen zu beiden Seiten der Bundesstraße noch nicht diese Funktionen hatten“, sagt Thomas Volpers, stellvertretender BUND-Vorsitzender in Brandenburg. „Die politischen Entscheider müssen endlich der Realität ins Auge sehen, dass die B 96 heute nur noch regionale Bedeutung hat. Wichtig sind vor allem wenige Ortsumgehungen, die tatsächlich zu einer Entlastung, zum Beispiel in Fürstenberg, führen.“ Für den BUND sind alle Planungen zur „B 96 neu“, die nicht Ortsumgehungen betreffen, verschwendetes Steuergeld.

Bundestagsabgeordneter bezeichnet BUND-Position als lebensfremd

Vielmehr sollten diese Mittel für den Erhalt und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in Brandenburg eingesetzt werden, heißt es. „Für die Besucher der zahlreichen Nationalen Naturlandschaften entlang der Strecke ist der Ausbau der parallel führenden Zugverbindung wesentlich bedeutender“, schreibt der stellvertretende brandenburgische BUND-Vorsitzende. In der Broschüre „Desaster im Dutzend“ habe die Umweltorganisation „kostengünstigere, umweltschonendere und schneller umzusetzende Alternativen zum Neubau der B 96 aufgezeigt“.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Entwicklungsbeirates B 96, Uwe Feiler, bezeichnet die Aussagen Volpers’ als völlig lebensfremd. „Die Bundesstraße ist die wichtigste Verbindung zwischen der Metropole Berlin/Brandenburg und Nordostdeutschland mit dem Zugang zu Skandinavien“, sagt er. „Dieses Großprojekt, deren Bedeutung auch in Mecklenburg-Vorpommern nicht bestritten wird, als regionales Projekt zu bezeichnen, ist schon hanebüchen. Die B 96 ist eine echte Lebensader für die Region und darüber hinaus.“

BUND-Vize Volpers entgegnet: „Dieser umfangreiche Ausbau der B 96 für den Fernverkehr ist überflüssig, weil bereits zwei Autobahnen zwischen Berlin und der Ostsee existieren.“

Für Feiler ist das kein Argument: „Wären die Autobahnen tatsächlich eine Entlastung, hätte sich dies längst im Verkehrsaufkommen der Bundesstraße widerspiegeln müssen. Die Realität vor Ort ist eine andere. Vielleicht sollte der BUND mal mit den Anwohnern und allen betroffenen Kommunen sowie Unternehmen in Kontakt treten, bevor realitätsferne Ansichten in Kataloge aufgenommen werden.“

Die Landespolitik positioniert sich zum Ausbau

Die Partei Die Grünen in Oberhavel habe erst kürzlich in einem offenen Brief darauf hingewiesen, was sie im Gegensatz zum vom Bundesverkehrsministerium avisierten Komplettausbau neben den ohnehin akzeptierten Ortsumgehungen für Fürstenberg, Nassenheide, Teschendorf und Löwenberg will: Kein Bau von neuen Trassen neben der alten B 96, Realisierung von nur etwa einem Drittel der bisher geplanten Überholspuren, nur zwei- bis dreistreifige Ortsumfahrungen anstatt vierstreifiger und Aufhebung der Verbindungsfunktionsstufe I für die B 96 zwischen Neubrandenburg und Oranienburg. Damit würde die Route in ihrer Bedeutung herabgestuft werden.

Schließlich bezieht auch das vom BUND angesprochene brandenburgische Infrastrukturministerium Stellung: „Das Land Brandenburg wird sich auch weiterhin nachhaltig für den sukzessiven und bedarfsgerechten Straßenausbau einsetzen, unter Beachtung der naturräumlich sensiblen Gebiete entlang der B 96.“ Auch das Land spricht von einer überregionalen Verkehrsbedeutung. Die Überprüfung der Neu- und Ausbaumaßnahmen des Streckenzuges der B 96 auf Grundlage der aktuellen Straßenverkehrsprognose 2030 des Landes Brandenburg bestätige die Verkehrswirtschaftlichkeit des Projekts.

