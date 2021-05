Oberhavel

„Auf nach Brandenburg“ hatte Harald Kuhnle, der Eigentümer und Gründer des im mecklenburgischen Rechlin an der Müritz ansässigen Charterunternehmen Kuhnle Tours, seine jüngste Pressemitteilung überschrieben. Jetzt ruderte der Bootsverleiher etwas zurück: Nicht die ganze Flotte soll verlegt werden, sondern lediglich etwa 30 Boote, und auch die nicht für immer.

„Wir tun das auch, um unsere Leute zu retten“, sagte er auf Nachfrage. Denn während in Mecklenburg die Hausboote zum Stilliegen gezwungen sind, können sie in Brandenburg in See stechen. Und da zu Pfingsten in Baden-Württemberg Schulferien beginnen und die Regelung hierzulande ab 21. Mai 2021 gilt, ermöglicht der Kniff Kuhnle, seine Kunden von Brandenburg aus starten zu lassen. Und nicht noch weitere Stornierungen verschicken zu müssen.

Außerdem sei die am Mittwochabend auf der Firmenhomepage online gestellte Mitteilung auch als eine Art Weckruf für die Mecklenburger Politik zu verstehen, so Kuhnle weiter. Zwei Tage später zeigte er sich mit der Wirkung zufrieden. „Es haben sich schon einige Menschen bei mir gemeldet“, so Kuhnle, ohne weiter ins Detail zu gehen.

Für Brandenburg und die beiden genannten Orte Zehdenick und Fürstenberg bedeutet das, dass in diesen Tagen geplant rund 20 Hausboote nach Zehdenick und weitere 13 in die Wasserstadt verlegt werden, um gegen Ende der Woche von Urlaubern aus dem Südwesten Deutschlands übernommen zu werden. „Dann schauen wir wie bisher weiter von Woche zu Woche“, so Harald Kuhnle. Sollte die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern den Tourismus weiter an der kurzen Leine halten und das angeordnete Übernachtungsverbot noch weiter verlängern, sei auch eine Verlängerung des Vorhabens möglich. Grundsätzlich aber will er die Zahle der Boote, die von seiner Firma in Oberhavel verchartert werden, gleich lassen.

Die Aktion sei als ein Weckruf zu verstehen. Denn Harald Kuhnle befürchtet, dass die touristische Infrastruktur in Mecklenburg bald vor dem Aus stehen könnte. Gut ausgebildete Fachkräfte, die abwandern, sowie der Aufkauf von Liegenschaften familiengeführter Tourismusbetriebe durch finanzkräftige Investoren könnten dazu führen, dass Mecklenburg nicht länger Urlaubsland für alle ist.

Von Björn Bethe