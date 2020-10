Oberhaveler Norden: Gastronomen blicken unsicheren Zeiten entgegen

Oberhavel

Den Inhabern gastronomischer Einrichtungen und Hotels steht ab dem kommenden Montag erneut eine schwere Zeit bevor. Die Beschlüsse der Bundesregierung zur Bekämpfung der Coronapandemie zwingen sie zum zweiten Mal in diesem Jahr, ihre Gaststätten, Bistros und Restaurants zu schließen. Michael Kämpfer, Inhaber des Granseer Restaurants „Zum Ackerbürger“, hat trotz allem Verständnis für die Maßnahmen. „Auch wenn es für uns schade ist, kann ich verstehen, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung sein müssen“, erzählt er. Und das, obwohl auch er einen hohen Umsatzverlust erwartet. „Ich gehe davon aus, dass wir mit dem Außer-Haus-Geschäft nur etwa ein Viertel unserer regulären Einnahmen generieren können.“ Der Partyservice fällt ebenso weg wie Veranstaltungen in seinen Räumen. „Ich hoffe natürlich, dass ein paar Leute kommen und sich ihr Essen mitnehmen“, blickt Michael Kämpfer doch sorgenvoll auf den kommenden Monat. Soforthilfe wird er, so wie auch beim ersten Lockdown, ebenfalls wieder beantragen.

Keine Planungssicherheit für die kommenden Monate

Auch Joachim Schwenke vom Landhotel Himmelpfort hat im Grunde Verständnis für die Maßnahmen, ärgert sich aber über „Schnellschüsse“, wie er sagt. So habe das durch Gerichte gekippte Beherbergungsverbot zu einem Umsatzverlust von etwa 20 000 Euro geführt. „Das ist schon enorm viel für ein kleines Haus wie unseres“, stellt er klar. Am Donnerstagmorgen besprach er mit seinen Mitarbeitern den weiteren Fortgang. „Sie bummeln jetzt Überstunden ab, danach muss ich die Angestellten leider in die Kurzarbeit schicken.“ Problematisch sei auch, dass man nur schlecht für die kommenden Monate planen könne. „Wir haben für die Weihnachtszeit Enten und Gänse bei einem Landwirt vorbestellt, jetzt stellt sich die Frage, was ich damit mache“, erläutert Joachim Schwenke. Von Juni bis September konnte das Landhotel eine Auslastung von gut 90 Prozent vorweisen. „Damit wären wir eigentlich gut bis in das Frühjahr gekommen, aber jetzt können wir nur noch auf Sicht fahren“, so der Inhaber.

Der Grüneberger Jens Gebhardt wird sich in den kommenden Wochen wieder auf den Außer-haus-Verkauf und Lieferungen einstellen. Quelle: Robert Roeske

Auf deutlich weniger Verständnis treffen die Maßnahmen bei Jens Gebhardt, Inhaber der „Gaststätte zur Eisenbahn“ in Grüneberg. „Wir überlegen, ob wir die Gaststätte überhaupt noch weiterführen“, macht er seine Situation deutlich. Derzeit seien es ja auch alles nur Momentaufnahmen. „Wie es nach November, nach Weihnachten weitergeht, kann man jetzt noch gar nicht abschätzen.“ Er blickt sogar noch weiter in die Zukunft: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wieder so wird wie vor Corona, auch nicht mit einer möglichen Impfung.“ Die Grüneberger Gaststätte lebe vom Kontakt zu den Gästen. „Alles ist im Moment sehr unsicher.“ In den kommenden Wochen wird er sich, wie schon im März, auf Speisen außer Haus und Lieferungen konzentrieren. „Die Unterstützung der Einwohner ist riesig, das freut mich natürlich sehr“, sagt Jens Gebhardt. In den vergangenen Monaten hat der Gastronom auch seinen Saal für kleinere Feiern ausgestattet, hat in ein neues Heizungssystem investiert. Obwohl er mit dem Außer-Haus-Geschäft etwa 60 Prozent seiner Einnahmen generieren konnte, blickt er mit Sorge auf die nächsten Wochen. „Nach diesen acht Wochen waren wir damals fast am Ende.“ Angst macht ihm auch eine mögliche Rückzahlung der Soforthilfen. „Jeder Euro, den wir verdienen, wird in die Gaststätte gesteckt.“ Und ergänzt: „Selbst das Robert-Koch-Institut sieht gastronomische Betriebe nicht als Infektionsquelle, darum kann ich die getroffenen Maßnahmen nicht wirklich nachvollziehen.“ Für Jens Gebhardt steht fest: „Überstehen werden wir die Zeit hier schon irgendwie. Aber in Orten wie Berlin, wo die Inhaber zum Teil tausende Euro an Pacht oder Miete zahlen müssen, wird das ganz anders aussehen.“

Arno Knörck vom „Huckeduster“ in Gransee. Quelle: Uwe Halling

Arno Knörck von der Granseer Gaststätte wird nur an den Wochenenden auf Bestellung Essen zum Mitnehmen anbieten, „unter der Woche lohnt es sich für mich nicht“, sagt er. Der Gastwirt hofft auf Hilfe vom Staat: „Sonst wird es schon schwierig für uns, die Leidtragenden sind die Mitarbeiter, die jetzt in Kurzarbeit müssen.“ Verständnis kann er für die Maßnahmen der Bundesregierung nicht mehr aufbringen, zumal er befürchtet, dass die Schließung länger als die veranschlagten vier Wochen andauern wird. Sein großer Dank geht an seine Kunden, die sich in den vergangenen Monaten ordnungsgemäß an die Auflagen gehalten haben. „Ich hoffe, dass wir uns zu Weihnachten wiedersehen können.“

Von Stefanie Fechner