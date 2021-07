Ortschef Andreas Feindura: „Ich möchte, dass junge Rönnebecker im Dorf bleiben können“

Rönnebeck

Andreas Feindura ist in Schulzendorf geboren und dort aufgewachsen. Inzwischen lebt der 59-Jährige 30 Jahre in Rönnebeck. „Ich war hier nie ein Fremder“, sagt er, denn sein Vater und seine Großmutter stammen aus Rönnebeck. Nach der Schule hat er im Stahlwerk in Hennigsdorf den Beruf des Elektrikers gelernt und lange bei KFL in Löwenberg gearbeitet. Seit fast 30 Jahren ist Andreas Feindura verheiratet. Zur Familie gehören vier Kinder und fünf Enkelkinder. Zum Ortsvorsteher wurde er 2014 gewählt. Seine Mitstreiter im Ortsbeirat sind Mario Wagner (Stellvertreter) und Mandy Haase.

Sind Sie gerne Ortschef hier?

Andreas Feindura: Ja, das kann ich behaupten. Immerhin ist es für mich schon die zweite Amtsperiode. Rönnebeck ist ein Ort, in dem jeder jeden kennt und sich die Leute untereinander helfen. Das empfinde ich als sehr angenehm.

Hat die Dorfgemeinschaft unter der Corona-Pandemie gelitten?

Das hoffe ich nicht. Natürlich mussten in den vergangenen zwei Jahren alle Feste im Dorf coronabedingt ausfallen. Das ist natürlich sehr schade, denn gerade das Erntefest, das schrittweise an die Stelle des Dorffestes getreten ist, erfreute sich zuletzt wachsender Beliebtheit. Da hatten wir das vier- bis fünffache unserer Einwohnerzahl an Gästen im Ort. Und wir organisieren dieses Erntefest tatsächlich von vorne bis hinten in Eigenregie. Das ist natürlich immer ein großer Aufwand. Da ist das halbe Dorf auf den Beinen und zieht mit. Leider wird es auch dieses Jahr kein Erntefest geben. Wir wissen alle noch nicht, wie sich das Coronageschehen entwickeln wird und gemessen daran sind die Vorbereitungszeit und der Aufwand einfach zu groß. Aber vielleicht wird es anstelle des Erntefestes ein kleines Fest für die Einwohner Rönnebecks geben. Diese Hoffnung haben wir noch nicht aufgegeben.

Machen Sie sich Sorgen um das gesellschaftliche Leben im Ort?

Nein. Irgendwann werden wir ja auch mal wieder zur Normalität zurückkehren können. Unsere Spaßmannschaft, in der zurzeit rund 15 Erwachsene und Kinder mitmachen, wird es dann immer noch geben. Und auch auf die Kameradinnen und Kameraden, da bin ich mir sicher, können wir uns weiterhin verlassen. Gut, dass wir diese Frauen und Männer haben. Sie haben uns noch nie im Stich gelassen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft Ihres Ortes?

Da fällt mir zuallererst die Bereitstellung von Bauland ein. Es gibt Kinder von lange hier ansässigen Familien, die gerne bauen würden, Und uns ist natürlich daran gelegen, dass diese jungen Leuten in Rönnebeck bleiben. Eigentlich war dafür auch schon einmal ein Gebiet am Ritterschen Weg ins Auge gefasst worden. Aber nun hat sich schon seit langer Zeit nichts mehr getan. Inzwischen sind einige Bauwillige schon nach Gransee oder Lindow ausgewichen. Und weil immer mehr Touristen auf Fahrrädern bei uns auftauchen, wäre es schön, wenn die Strecke entlang des Bahndamms der ehemalige Stechlinseebahn besser in Schuss gehalten werden würde. Muss ja keine Asphaltpiste werden. hin und wieder sollte der Weg geebnet und freigeschnitten werden.

Von Bert Wittke