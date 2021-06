Ortschefin wünscht sich Bauland für junge Familien von hier

Neuglobsow

Seit sieben Jahren ist Kerstin Borret Ortsvorsteherin in Neuglobsow, sitzt für den Heimatverein Neuglobsow, dessen Vorsitzende sie ist, in der Gemeindevertretung Stechlin und arbeitet auch im Amtsausschuss mit. Die 53-Jährige hat im Anschluss an die Schule studiert – medizinisch-technische Assistentin. Nach vier Jahren Potsdam hat es sie jedoch gemeinsam mit ihrem Mann, der ebenso wie sie aus Neuglobsow stammt, wieder dorthin zurückgezogen. Seit 2004/2005 betreibt sie als Inhaberin die Ferienanlage am Stechlinsee. Kerstin Borret hat zwei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder.

Wie sind Sie zu dem Posten der Ortschefin gekommen?

Kerstin Borret: Ich kann Leute nicht ab, die ständig nur meckern. Man darf nicht nur reden, man muss auch etwas tun. Deshalb habe ich mich zur Wahl aufstellen lassen und dabei für mich selbst überraschend die meisten Stimmen erhalten.

Wie klappt die Zusammenarbeit im Ortsbeirat?

Borret: Wir sind ein Trio – mein Stellvertreter Peter Behnke, Klaus Deyerling und ich. In einer speziellen Whatsapp-Gruppe konnten wir uns bislang auf schnelle Art und Weise über alle wichtigen Dinge austauschen.

Das gesellschaftliche Leben in den Orten ist während der Corona-Monate ziemlich zum Erliegen gekommen. Auch in Neuglobsow?

Borret: Das ist leider so. Und auch in diesem Jahr wird es leider wieder kein Stechlinseefest geben. Wir hoffen aber darauf, dass unser Weihnachtsmarkt wieder stattfinden wird. Viele Leute freuen sich schon darauf, weil er immer ein echter Höhepunkt ist, bei dessen Vorbereitung fast alle Neuglobsower unter der Regie des Heimatvereins Neuglobsow/Dagow an einen Tisch kommen, um bei der Vorbereitung zu helfen.

Was würden Sie gerne für den Ort machen wollen, wenn Sie einen Wunsch frei hätten?

Borret: Mir liegt sehr daran, dass wir junge Leute nach Neuglobsow bekommen beziehungsweise hier halten können. Das ist ein schwieriges Unterfangen, weil zum Verkauf stehende Häuser zunehmend von finanziell gut situierten Leuten als Zweitwohnsitz gekauft und genutzt werden. Wenn diese Entwicklung anhält, wird während der Wintermonate so manches Gebäude leer stehen und die Jugend wird sich im Gegenzug zwangsläufig außerhalb von Neuglobsow eine Bleibe suchen müssen. Deshalb bin ich auch für die Ausweisung von Bauland auf der sogenannten Pferdekoppel im Ortsteil Dagow, das dann nach dem Einheimischenmodell vergeben wird. So können wir verhindern, dass unser Ort irgendwann überaltert.

Und was wünschen Sie sich von den vielen Touristen, die so gern hier her kommen?

Borret: Dass sie sorgsam mit der herrlichen Natur umgehen und nicht versuchen, mit ihren Autos und Wohnmobilen bis tief in die Wälder oder aber so dicht es geht ans Ufer des Stechlinsees zu gelangen. Deshalb fände ich es auch schön, wenn wir am Ortseingang einen Stellplatz für etwa zehn bis 15 Wohnmobile mit allen notwendigen sanitären Anlagen bekommen könnten. Überlegungen dafür gibt es in der Gemeinde bereits.

Von Bert Wittke