Osterüberraschung für Kita-Kinder

Gransee

Na, das war vielleicht eine Freude! Dank einer Spendenaktion konnten die Mädchen und Jungen der Kita „Zwergenland“ in Gransee am Mittwoch ein großes und lustiges Osterfest feiern – und bei herrlichem Wetter im Kita-Garten auf die Suche nach bunten Osternestern gehen. Roland Hinz vom örtlichen Edeka-Markt „Nah und Gut“ hatte für die Kinder, die gegenwärtig in den Kindertagesstätten notbetreut werden, viele leckere Süßigkeit vorbeigebracht.

Dankeschön vom Osterhasen

Und das nicht nur im „Zwergenland“, sondern auch in den anderen Kitas des Granseer Amtsgebietes. Sogar für die Erzieherinnen hatte er kleine Präsente dabei. Und alles so wunderbar dekoriert! „Eine ganz tolle Geste des Markt-Betreibers“, finden die Erzieherinnen und Erzieher. Und die Mädchen und Jungen waren natürlich glücklich, dass sie auf die Suche nach den Überraschungen gehen durften. Ein großer lustiger Osterhase, der kurz mal im „Zwergenland“ aufgetaucht war, bedankte sich ganz herzlich bei Roland Hinz und wünschte ihm ebenfalls schöne Feiertage.

Von Bert Wittke