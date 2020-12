Pkw durchbricht einen Gartenzaun und bleibt auf der Seite liegen

Menz

Zu einem Unfall wurde die Granseer Amtsfeuerwehr am Sonnabend um 18:39 Uhr in die Berliner Straße nach Menz gerufen. Wie es in der Alarmierung hieß, war ein Pkw in einen Zahn gefahren und lag nun auf der Seite. Im Einsatz waren die Löschgruppe Menz und Gransee.

So fanden die Feuerwehrleute den Wagen beim Eintreffen am Unfallort vor. Quelle: Feuerwehr

Anzeige

Beim Eintreffen am Unfallort stellten der ersten Einsatzkräfte fest, dass ein Pkw in einem Vorgarten auf der Beifahrerseite lag. Der Fahrer war jedoch nicht, wie anfänglich angenommen, im Auto eingeklemmt und wurde bereits von Kräften des Rettungsdienstes versorgt.

Der Pkw blieb auf der Seite liegen. Quelle: Feuerwehr

Bei dem Unfall, des Ursache zurzeit noch unklar ist, wurde eine Straßenlaterne aus dem Fundament gerissen und mit dem Pkw mitgeschleift. Mitarbeiter des Energieversorgers Eon-Edis wurden zur Einsatzstelle gerufen. Da der Unfall innerhalb der Ortschaft passiert war, wurde auch der Diensthabende des Ordnungsamtes über den Sachverhalt informiert, um die zuständige Firma für die Straßenlaternen mit den weiteren Arbeiten beauftragen zu können.

Die Einsatzstelle konnte um 19.28 Uhr von der Feuerwehr an die Polizei übergeben werden. Im Einsatz waren insgesamt 27 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei.

Von MAZonline