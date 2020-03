Polizei schließt Gaststätte in Gransee – Platzverweise in Zehdenick

Gransee/Zehdenick

Am Donnerstag (19. März) gegen 17.10 Uhr informierte ein Anwohner die Polizei darüber, dass sich mehrere Personen am Adolf-Mann-Platz in Zehdenick aufhalten sollten. „Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten dort vier Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren fest“, bestätigte Stefan Rannefeld, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord, am Freitag. „Die Jugendlichen wurden nach dem Infektionsschutzgesetz belehrt, außerdem wurde ihnen ein Platzverweis ausgesprochen.“

Um 18.30 Uhr wurden die Beamten dann durch einen Bürger nach Gransee in die Rudolf-Breitscheid-Straße gerufen, weil dort eine Gaststätte noch geöffnet hatte. „Die Polizeibeamten trafen vier Personen in der Gaststätte an“, so Stefan Rannefeld. Die Polizei forderte den Inhaber dazu auf, seine Lokalität zu schließen und den anwesenden Gästen ein Platzverbot zu erteilen. Auch hier fand eine Belehrung bezüglich des Infektionsschutzgesetzes statt.

Von MAZonline