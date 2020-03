Oberhavel

Die weiteren aktuellen Polizeimeldungen aus Oberhavel gibt es nachfolgend im Überblick:

Velten : Rauch aus der Küche

Aus der Küche einer Wohnung in der Veltener Viktoriastraße kam am Montagnachmittag (2. Februar) gegen 15.45 Uhr Rauch. Die 64-jährige Bewohnerin hatte offenbar einen leeren Topf auf den eingeschalteten Herd gestellt und dann kurz das Mehrfamilienhaus verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Hohen Neuendorf : Fenster aufgehebelt

Bisher unbekannte Täter hebelten im Zeitraum von Donnerstag (27. Februar) bis Montag (2. März) ein Fenster an einem Einfamilienhaus in der Haubachstraße auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Die Täter durchwühlten mehrere Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, der Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert.

Auch in der Erdmannstraße wurde ein Fenster an einem Einfamilienhaus aufgehebelt. Auch dort wurde offenbar nichts entwendet, der Sachschaden wird mit etwa 1000 Euro angegeben.

Gransee : Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz

Am Montagabend (2. Februar) gegen 17 Uhr erschien eine 58-jährige Frau im Polizeirevier Rheinsberg und erstattete Anzeige wegen Fahrerflucht gegen Unbekannt. Sie hatte ihren Dacia ordnungsgemäß auf dem öffentlichen Parkplatz der Oberhavel Kliniken Gransee am Meseberger Weg abgestellt. Gegen 14 Uhr musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug vorne rechts Beschädigungen aufwies. Ein Verursacherfahrzeug konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Das Fahrzeug blieb fahrbereit, es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

