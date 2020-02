Oberhavel

Die weiteren aktuellen Polizeimeldungen aus Oberhavel vom 6. Februar gibt es nachfolgend im Überblick:

Fürstenberg : Drei Fahrzeuge beteiligt

Ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer war am Mittwoch gegen 11.05 Uhr mit seinem auf der B96 in Richtung Fürstenberg unterwegs. Vor ihm fuhren ein 72-jähriger Dacia-Fahrer und eine 48-jährige BMW-Fahrerin. An einer Baustelle mussten alle drei Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der 37-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf den Dacia auf. Der Dacia wurde daraufhin auf den BMW geschoben. Eine 72-jährige Beifahrerin im Dacia wurde durch den Unfall leicht verletzt und daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Die BMW-Fahrerin wollte laut Polizei selbständig einen Arzt aufsuchen. Durch die Kollision entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von rund 15000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Bundesstraße für etwa eine Stunde vollständig gesperrt werden. Der Mercedes und auch der Dacia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Hennigsdorf : Mit Mülleimerdeckel geschlagen

Zwischen zwei Heimbewohnern der Asylunterkunft in Hennigsdorf/Stolpe-Süd kam es Mittwochabend gegen 21.30 Uhr zu einem handfesten Streit, bei dem ein 22-Jähriger mit einem Metallabfalleimerdeckel ins Gesicht geschlagen wurde. Der Verletzte lehnte eine Behandlung durch einen Rettungswagen ab und drohte zudem den hinzueilenden Wachmännern verbal. Der Streit wurde schließlich durch Polizeibeamte geschlichtet. Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde aufgenommen.

Zehdenick : Nach Bremsmanöver aufgefahren

Als 20-jährige Honda-Fahrerin am Mittwochnachmittag in Zehdenick beim Befahren der Clara-Zetkin-Straße gegen 14.35 Uhr mehrere Kinder und Jugendliche am Straßenrand wahrnahm, befürchtete sie, dass diese ohne zu schauen auf die Fahrbahn laufen könnten und bremste daher ihre Fahrt ab. Eine hinter ihr fahrende 49-jährige Ford-Fahrerin bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr daher auf den Honda auf. An beiden Fahrzeugen, die trotz der Kollision fahrbereit blieben, entstand nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Kremmen : Fußgänger gestreift

In der Hohenbrucher Dorfstraße streifte Mittwochnachmittag um 15.50 Uhr ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer offenbar den Arm eines 64-jährigen Fußgängers. Der Mann stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich bei dem Sturz. Er wurde daher mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

