Präsidentschaftswahl der Feuerwehren vorerst abgesagt – möglicherweise nun virtuelles Voting

Zehdenick

Der Zehdenicker Frank Kliem möchte Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) werden. Er ist einer von drei Kandidaten, die sich auf der ursprünglich für den 24. Oktober terminierten Delegiertenversammlung in Fulda zur Wahl stellen wollten. Wollten – denn aufgrund der dynamischen Coronaentwicklung wurde die Veranstaltung nun kurzfristig abgesagt. Eine Präsenzveranstaltung sei angesichts der aktuellen Entwicklung der Zahlen nicht zu rechtfertigen, das Risiko wäre zu hoch, heißt es dazu seitens des DFV. Es werde nun geprüft, ob und wie sich die Veranstaltung unter Einhaltung der geltenden Regularien virtuell und juristisch einwandfrei durchführen lasse. Möglicher Termin für solch eine virtuelle Veranstaltung sei der 19. Dezember.

Aktuell sei solch eine Präsenzveranstaltung nicht vertretbar

Frank Kliem bedauert die Absage und die damit verbundene Verschiebung der Wahl, zeigt jedoch auch „natürlich Verständnis für diese Entscheidung“. So sei eine Präsenzveranstaltung mit rund 200 Personen, die aus ganz Deutschland anreisen, unter den aktuellen Gegebenheiten nicht vertretbar, so der 55-Jährige. Gleichzeitig meint er jedoch auch: „Ich bleibe auf jeden Fall dran. Denn der Bedarf ist groß, endlich ein Ergebnis zu bekommen.“ Seit dem Rücktritt des ehemaligen Vorsitzenden Hartmut Ziebs im Dezember 2019 gilt der Verband als zerstritten.

Anzeige

Über 30 Jahre aktiv bei der Feuerwehr – auch in zahlreichen Führungspositionen

Diesen wieder zu einen, das ist nur eines der Ziele, die sich Frank Kliem gesteckt hat. Der Zehdenicker ist seit über 30 Jahren in der Feuerwehr aktiv, dabei in zahlreichen Führungsfunktionen. Unter anderem war er maßgeblich an der Gründung seines Heimatkreisfeuerwehrverbandes Gransee e.V. beteiligt, den er als erster Vorsitzender bis zur Fusion zum Kreisfeuerwehrverband Oberhavel e.V. mehrere Jahre führte. Zudem blickt er auf eine 16-jährige Tätigkeit als Kreisbrandmeister sowie seit einigen Jahren das Amt des Vizepräsidenten des Landesfeuerwehrverbandes in Brandenburg zurück.

Von Nadine Bieneck