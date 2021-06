Quantensprung mit der neuen Gransee-App

Gransee

Die Gransee-App befindet sich auf einem neuen Level: Am Mittwoch wurde sie mit dem symbolischen Druck auf den roten Knopf freigeschaltet. Wie wird das Wetter am Stechlinsee? Wann fährt der letzte Bus zum Bahnhof? Weshalb heulte die Sirene am Abend zuvor? Antworten auf diese Fragen braucht man nicht mehr lange zu suchen, ein Blick aufs Smartphone reicht aus. Mit ein paar Klicks erfährt der Granseer, was er wissen möchte, hieß es bei einem Pressetermin in der Amtsverwaltung.

Tourismus spielt eine noch größere Rolle

Mehr Nachrichten, mehr Informationen, mehr Service – so die einfache Formel. Die inhaltlichen Schwerpunkte skizzierte Andreas Much, im Amt Gransee und Gemeinden zuständig für Öffentlichkeitsarbeit: „Wir wollen die Nutzer noch mehr informieren. So werden ihnen Nachrichten lokaler Medien zugänglich gemacht. Der Tourismus spielt eine noch größere Rolle. Der Marktplatz ist der zentrale Ort für Unternehmer.“ Firmen hätten die Möglichkeit, sich dort vorzustellen, ihre Kontaktdaten einzupflegen oder auch Stellenangebote zu veröffentlichen. Sehr frequentiert sei der Serviceteil gewesen, deshalb behalte er einen hohen Stellenwert. Adressen, Feuerwehr, Abfallkalender, Kindertagesstätten, Jobs, Dienstleistungen – all diese Dinge finden sich dort wieder. Ein Veranstaltungskalender ist geplant. Gänzlich neu sind News aus dem Rathaus, die Amtsblätter und Push-Nachrichten direkt aufs Smartphone.

Vielfalt der Region sichtbar machen

„Ziel der App ist es, die Vielfalt unserer Region für jedermann sichtbar zu machen“, sagt Andrea Ziemke, Vorsitzende des Unternehmervereins Gransee. Der Verein habe eine entscheidende Aktie an der Entwicklung der App, so Amtsdirektor Frank Stege. Gemeinsam mit der Regio Nord (Martina Burghardt), der Amtsverwaltung (Andreas Much, Christian Rupnow) und der Smart Village Solutions SVS GmbH (Philipp Wilimzig) sei in den vergangenen Monaten die Anwendersoftware strukturiert und mit Inhalten gefüllt worden. Eine Erweiterung oder Ergänzung sei immer möglich. „Zum Beispiel widmet man sich in Angermünde auch der Mobilität, in Frankfurt (Oder) ist ein Umfrage-Modul gewünscht“, sagt Philipp Wilimzig, Geschäftsführer von Smart Village Solutions SVS. Das Unternehmen überträgt erfolgreiche digitale Konzepte zahlreicher Städte auf Gemeinden und setzt spezifische Ideen um, die für die Strukturen und Menschen in Dörfern ideal sind.

Bereits der Vorgänger der neuen Gransee-App – mit Hilfe der Technischen Hochschule Brandenburg entwickelt und im November 2018 in Betrieb genommen – habe einen hohen Standard besessen. „Jetzt sind wir aber viel flexibler und schmoren nicht mehr im eigenen Saft“, sagt Amtsdirektor Frank Stege. Bei der Vorstellung der neuen App, in der bewährte Inhalte des Vorgängers einflossen, erklärte er: Es gebe Modellkommunen im Land Brandenburg, die in einem Netzwerk die Chance haben, sich über die Entwicklung und Nutzung der App auszutauschen. Das sei vorher nicht möglich gewesen. Vorreiter in Sachen „Smart Village App“ sei die Stadt Belzig. Kommunen wie Eisenhüttenstadt, Herzberg, Falkenberg, Kyritz oder Frankfurt (Oder) arbeiteten ebenso mit der App oder bereiten die Einführung gerade vor. Die Landesregierung, die dafür Fördermittel bereitgestellt hat, beabsichtigt mit dem Projekt, Kommunen auf die Einführung des Bürger- und Unternehmensservice vorzubereiten. Das Amt Gransee und Gemeinden verwaltet die App in den nächsten sechs Jahren selbst.

Olaf Bechert, Geschäftsführer der Regio Nord, will den Knopfdruck am Mittwoch so verstanden wissen: „Die Botschaft lautet: Liebe Granseer, schaut euch dieses Angebot an und füllt die App mit Informationen!“ Er erhofft sich zudem eine Art anderer Kommunikation über diesen Kanal. „Je vielfältiger die Inhalte sind, desto stärker wird das Interesse daran, die Gransee-App zu nutzen. Deshalb möchte ich die Unternehmer und Vereine ermuntern, sich eintragen zu lassen.“ Wer die App aktiv nutzen möchte (Unternehmer, Vereine ...) muss eine Nutzungsvereinbarung unterzeichnen, die im Amt Gransee oder beim Unternehmerverein erhältlich ist.

Gransee-App so aktuell wie möglich halten

Andrea Ziemke gibt die Reaktionen aus dem Verein wieder: „Wir Unternehmer und Selbstständige freuen uns, dass uns hier eine Plattform geboten wird, auf der wir unser breites Leistungsspektrum präsentieren können.“ Frank Stege ergänzt: „Die App soll es den Bürgern einfacher machen, Leistungen der Verwaltung im Sinne des Onlinezugangsgesetzes zu nutzen. Wir sind bestrebt, die App so aktuell wie möglich zu halten. Hier haben wir die Möglichkeit, die Leute direkt zu informieren.“

Bisher gibt es etwa knapp 1 000 Nutzer der Gransee-App. Andreas Much sagt, dass das Update automatisch läuft, man werde es gar nicht mitbekommen. Womöglich werden es noch mehr. Für Philipp Wilimzig ist klar, „dass diese App auch ein Signal an potenzielle Zuzügler ist“.

