Radfahrerin bei Unfall in Gransee verletzt

Gransee

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignete sich am Montag (26. Oktober) in der Granseer Kreuzstraße. „Dort befuhr eine 67-jährige Radfahrerin aus Oberhavel die Kreuzung zur Baustraße“, berichtete Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Dabei beachtete die Frau offenbar eine vorfahrtsberechtige 30-Jährige Autofahrerin mit ihrem Opel nicht. „Bei dem folgenden Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich“, so die Pressesprecherin weiter.

Rettungskräfte brachten die Seniorin in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Von MAZonline