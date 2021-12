Regio-Card für den Norden Oberhavels: Heimatkunden schenken regional

Oberhavel

Jemandem eine Freude bereiten oder einfach mal Dankeschön sagen – Zeit für Geschenke ist eigentlich das ganze Jahr über. Jetzt natürlich ganz besonders, steht doch das Weihnachtsfest vor der Tür und da möchten die Leute ihre Liebsten in aller Regel ein Präsent unter den Weihnachtsbaum legen. Allerdings fehlt manchmal die zündende Idee, woran die Freundin, der Vater, die Enkelin, die Nachbarn oder die Kollegin tatsächlich Gefallen finden würden. Mit der Regio-Card gibt es nun eine reizvolle Entscheidungshilfe: einen Gutschein für verschiedene Geschäfte, Hofläden, Restaurants, Dienstleistungen und touristische Angebote im Norden Oberhavels. Herausgeber ist die Regionale Entwicklungsgesellschaft in Oberhavel-Nord mbH (Regio-Nord).

Guthaben bei rund 40 Partnern einlösbar

Die Regio-Card ist in den Tourist-Informationen Fürstenberg/Havel und Stechlin, in der Amtsverwaltung Gransee (Kommunales) sowie in Zehdenick vorerst in der Stadtbibliothek erhältlich. Die Gutscheinkarte in den Farben und mit den Wahrzeichen der Städte Gransee, Zehdenick und Fürstenberg/Havel kann mit einer beliebigen Summe zwischen fünf und 150 Euro aufgeladen werden. Eine neue Sonnenbrille, Honig aus der Region, eine schicke Jeans oder ein gemeinsames Essen – die Beschenkten haben die Wahl. Denn bei 40 Partnern können die Heimatkunden ihr Regio-Card-Guthaben einlösen, auch in Teilbeträgen. Darüber hinaus werden sich im kommenden Jahr weitere Unternehmen dem Regio-Card-Netzwerk anschließen. „Die Städte Zehdenick und Fürstenberg/Havel sowie das Amt Gransee waren sich darin einig, ein solches Angebot für einen ladenunabhängigen Gutschein im Mittelzentrum zu schaffen“, so Frank Stege, Vorsitzender des Kooperationsrates. „Das ist eine Möglichkeit, Kaufkraft zu binden und so den Einzelhandel, die Gastronomie, regionale Erzeuger und lokale Dienstleister zu unterstützen.“

Regio Nord brachte die Idee auf den Weg

„Gedanken über Gutscheine und Rabattaktionen gibt es in der Region schon länger“, sagt Olaf Bechert, Geschäftsführer der Regio-Nord. „In Unternehmerkreisen sowohl in Zehdenick als auch in Gransee kam das in der Vergangenheit immer wieder zur Sprache.“ In Zusammenarbeit mit den für die Wirtschaftsförderung verantwortlichen Mitarbeiterinnen in Zehdenick, Uta Kupsch, und Fürstenberg/Havel, Anne Dörnbrack, brachte die Regio-Nord deshalb die Idee auf den Weg. Der Software-Hersteller „Stadtguthaben“ stellt die technische Plattform für den elektronischen Gutschein zur Verfügung. In Templin im Nachbarkreis Uckermark wird das System bereits seit 2019 erfolgreich genutzt.

Diplom-Augenoptikerin Judith Behm aus Granseehat sich bereits dem Regio-Card-Netzwerk angeschlossen. Quelle: Regio Nord

Judith Behm, Diplom-Augenoptikerin, Inhaberin von „GranSeher“ und Vorstandsmitglied im Unternehmerverein Gransee und Gemeinden (UVG) hat sich bereits dem Regio-Card-Netzwerk angeschlossen und sagt: „Eine lebendige Innenstadt wünschen sich viele. Die gute Nachricht ist, dass jeder selbst etwas dafür tun kann, nämlich vor Ort einkaufen oder kulturelle Angebote und Dienstleistungen nutzen. Gerade regionale Produkte und Hofläden werden immer beliebter. Die Regio-Card ist eine gute Möglichkeit, auf die Angebote bei uns aufmerksam zu machen.“

Auch Ralph Riesenberg, Inhaber des Fahrradgeschäftes Zehdenick, ist bei der Regio-Card dabei. Quelle: Regio Nord

Auch Ralph Riesenberg, Inhaber des Fahrradgeschäftes Zehdenick und Vorsitzender der Unternehmervereinigung Nord Oberhavel (UNO) ist bei der Regio-Card dabei. „Mit den Einschränkungen während der Pandemie hat der Online-Handel in den letzten zwei Jahren noch einmal ordentlich zugelegt“, sagt er. Aber die Situation habe vielen gezeigt, worauf sie nicht verzichten möchten: auf die Händler und Gastronomen ganz in der Nähe. „Die Regio-Card ist ein Mittel, das Engagement der Einzelunternehmen vor Ort immer wieder ins Bewusstsein zu rücken.“

„Gerade bei uns in der Seenplatte ist das Heimatgefühl der Leute groß“, unterstreicht Birgit Schiller, Inhaberin von Hotel & Restaurant „Zur Alten Bornmühle“ in Fürstenberg. Quelle: Regio Nord

Gerade bei uns in der Seenplatte ist das Heimatgefühl der Leute groß. Dafür braucht man aber auch Geschäfte, Restaurants, Handwerker“, unterstreicht Birgit Schiller, Inhaberin von Hotel & Restaurant „Zur Alten Bornmühle“ in Fürstenberg und fügt hinzu: „Ohne sie wäre die Heimat nur halb so lebenswert. Wer sich das mit der Regio-Card einmal genauer ansieht, ist vielleicht sogar überrascht, welche Vielfalt an Unternehmen und Gewerbetreibenden es bei uns doch gibt.“

Ansprechpartner bei der Regio-Nord für die Teilnahme am Regio-Card-Netzwerk ist Martina Burghardt, Telefon 03306/20 28 52, E-Mail: burghardt@regio-nord.com

Von MAZonline