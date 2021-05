Richtfest fürs Granseer Gesundheitszentrum: Nagelprobe wird zum Geduldsspiel

Gransee

Über dem neuen Gesundheitszentrum in Gransee schwebt seit Montagnachmittag die Richtkrone. Die vielen bunten Bänder, die daran befestigt wurden, wehten im Wind und künden weithin sichtbar davon, dass es mit einem der größten Investitionsvorhaben der Stadt deutlich vorangeht. Die Stadt Gransee investiert in der Rudolf-Breitscheidstraße 30-32 rund 4,15 Millionen Euro. Rund 2,2 Millionen Euro werden von der Europäischen Union aus dem Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung gestellt. Auch der Bund und das Land Brandenburg beteiligen sich mit Geldern aus der Städtebauförderung in Höhe von rund 670 000 Euro an dem Projekt. „Wir haben als Kommune eine Verantwortung für die Daseinsvorsorge unserer Bürgerinnen und Bürger“, sagt Frank Stege. Das Gesundheitszentrum, so der Direktor des Amtes Gransee und Gemeinden weiter, sei nicht nur für die Leute in der Stadt, sondern auch für die Einwohner in den umliegenden Ortsteilen von entscheidender Bedeutung. Der Gebäudekomplex Rudolf-Breitscheid-Straße 30-32 leiste einen ganz wichtigen Beitrag zur Bestandssicherung der medizinischen Versorgung im Mittelbereich Zehdenick-Gransee beitragen. Er danke allen, so Frank Stege, die dieses Projekt möglich gemacht haben und nun so engagiert bei der Umsetzung helfen.

Blick auf die Baustelle des Gesundheitszentrums in der Granseer Rudolf-Breitscheid-Straße 30-32. Quelle: Uwe Halling

Dem stellvertretender Direktor des Amtes Gransee und Gemeinden, Nico Zehmke, fiel dieses Mal die Aufgabe zu, den obligatorischen Nagel im Dachgebälk zu versenken. Zuvor hat Dachdecker-Geselle Tobias Ponitka von der Dachdeckerfirma Dominik Wegert aus Schönermark in luftiger Höhe den Richtspruch verkündet. Das anschließende Hammerwerk von Nico Zehmke wurde für alle Anwesenden zu einer echten Geduldsprobe, denn der Nagel erwies sich nicht nur als ziemlich lang, sondern nach einiger Zeit auch als „krummer Hund“.

Tobias Ponitka, Geselle der Dachdeckerfirma Dominik Wegert aus Schönermark, verkündete den Richtspruch und erwies sich auch beim Hämmern als treffsichersicher und schlagkräftig. Quelle: Uwe Halling

Schließlich erlöste Tobias Ponitka den stellvertretenden Amtsdirektor und tauschte den langen dicken gegen einen kurzen schmalen Nagel aus. Damit hatte dann auch Nico Zehmke keine Probleme mehr. Anschließend wurde er Zeuge, wie der 24-jährige Dachdecker-Geselle mit gekonnten Schlägen den wieder gerade gerückten großen Nagel sauber auf den Kopf traf und mit wenigen Schlägen ins Gebälk hämmerte. Es sei es das Ziel, so Nico Zehmke, die Rudolf-Breitscheid-Straße 30/31 derart fertigzustellen, dass die dort geplanten vier Arztpraxen im vierten Quartal dieses Jahres einziehen können. Zwei Praxen – für Allgemeinmedizin/Internist und Gynäkologie – wollen die Oberhavel-Kliniken betreiben. Die beiden anderen Praxen sind für die Bereiche Urologie und Psychotherapie vorgesehen. Darüber hinaus werden – wie vorgesehen – im Erdgeschoss ein Hörgeräteakustiker und der Gib e. V. einziehen.

Die Fertigstellung der Rudolf-Breitscheid-Straße 32 und des Komplexes der ehemaligen Stellmacherei soll bis Ende des ersten Quartals 2022 erfolgen.

Von Bert Wittke