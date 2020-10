Rönnebeck bekommt besseren Mobilfunk

Sonnenberg

Der Ortsteil Rönnebeck der Gemeinde Sonnenberg soll bald optimal mit Mobilfunk versorgt werden. Das teilte die Deutsche Telekom AG mit. Rönnebeck sei ein Gewinner der Telekom-Aktion „Wir jagen Funklöcher“. Die neuen Antennen auf einem bereits bestehenden Funkmast am Ritterschen Weg sollen noch in der ersten Jahreshälfte 2021 stehen und funken. Ein entsprechender Mietvertrag sei jetzt geschlossen worden.

Ortsvorsteher freut sich für die Bürger

Anwohner und Gäste in Rönnebeck würden zukünftig von schneller Datenübertragung im LTE-Netz der Telekom profitieren. Das gelte auch für Touristen und Pendler. „Unsere Einwohner sind auf ein gutes Mobilfunknetz angewiesen. Daher freue ich mich, dass unser Ortsteil Rönnebeck mit seiner Bewerbung erfolgreich war. Die Mobilfunk-Versorgung löst eines unserer größten Anliegen“, sagt Ortsvorsteher Andreas Feindura.

Die Gemeinde Sonnenberg hatte sich 2019 an der Aktion „Wir jagen Funklöcher“ beteiligt. Sie zählte zu den Gewinnern und die Telekom sagte zu, in drei Ortsteilen für besseren Mobilfunk zu sorgen: in Baumgarten, Rauschendorf und in Rönnebeck. Im Ortsteil Baumgarten wird eine Telekom-Mobilfunkanlage jetzt modernisiert. Diese soll noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Im Ortsteil Rönnebeck konnte jetzt ein Vertrag mit dem Eigentümer eines bereits bestehenden Funkmasts unterschrieben werden.

Neues Grundstück für Sendemast in Rauschendorf gefunden

Und im Ortsteil Rauschendorf erwies sich das von der Kommune vorgeschlagene Gelände als untauglich. Daraufhin wurde gemeinsam ein neues Grundstück für das Aufstellen eines neuen Funkmasts gesucht. Dieses konnte im Außenbereich des Ortsteils mittlerweile gefunden werden. Aufgrund seiner Lage sind aber bis zur Erteilung einer Baugenehmigung für dieses privilegierte Bauvorhaben weitere Träger öffentlicher Belange zu hören. Sobald diese Genehmigung durch die Kreisverwaltung Oberhavel vorliegt, will die Telekom mit dem Bau des neuen Funkmasts beginnen.

Im vergangenen Jahr hatte die Telekom die Aktion „Wir jagen Funklöcher“ gestartet. Ziel war es, auch abseits des Regelausbaus Funklöcher zu schließen. Aufgrund der großen Anzahl an Bewerbungen, verdoppelte die Telekom die Anzahl der Gewinner von 50 auf 100. Im Juni gab das Unternehmen zudem bekannt, weitere 180 Bewerbungen in das Ausbauprogramm für die Jahre 2021/2022 aufzunehmen. Insgesamt hatten sich bundesweit 539 Kommunen an dem Programm beteiligt.

