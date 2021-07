Rönnebeck im Porträt: Kleine Kinder und große Kirche

Rönnebeck

Unweit des Gemeindezentrums, auf der Spitze eines Betonmastes, klappern zwei Störche in ihrem Nest um die Wette. Ein symbolträchtiges Bild, denn Rönnebeck, so weiß Andreas Feindura zu berichten, ist kinderreich. 2015, als das Dorf 725-jähriges Bestehen feierte, sollen mehr als 30 Kleinstkinder gezählt worden sein. Das habe Rönnebeck, so der Ortsvorsteher, in die Schlagzeilen gebracht Ein 160-Seelen-Ort mit so viel Nachwuchs – wo gibt’s das heute noch? Auch gegenwärtig tummelten sich wieder viele junge Erdenbürger im Dorf.

„Ja, die Rönnebecker sind sehr produktiv“, sagt der Ortschef schmunzelnd. Es gebe Tage, da seien mehr Kinderwagen als Autos auf der Straße unterwegs. Das liegt auch daran, dass es in Rönnebeck keine Gehwege gibt. „Die braucht hier niemand“, meint Andreas Feindura. Da Rönnebeck keinen Durchgangsverkehr habe, rollten zumeist nur wenig Fahrzeuge über die zu beiden Seiten angepflasterte Asphaltstraße, die 1993/94 gebaut wurde. Damals war Joachim Nettelbeck noch hauptamtlicher Bürgermeister im Dorf. Der heute 63-Jährige hat sich seinerzeit dafür stark gemacht, dass die Straße kommt. Inzwischen verdient Joachim Nettelbeck ausschließlich als Landwirt seine Brötchen, aber die Straße sieht immer noch tipp-topp aus.

Mario Wagner (36) ist Landwirt und angestellt beim örtlichen Landwirtschaftsbetrieb Grabow. Er wohnt seit seiner Geburt in Rönnebeck. Quelle: Uwe Halling

Landwirtschaft ist es auch, die den Ortsteil der Gemeinde Sonnenberg prägt. Bis auf wenige Ausnahmen, so sagt Andreas Feindura, seien alle Einwohner des Dorfes schon viele Jahre Rönnebecker. Häuser und Grundstücke würden innerhalb der Familie vererbt oder verkauft. „Man kennt sich untereinander und hilft sich gegenseitig“, betont der Ortsvorsteher. So war das früher und so sei es auch heute noch. Besonders deutlich werde dies auch immer dann, wenn es im Dorf etwas zu feiern gibt. Und die Rönnebecker verstehen sich darauf, gemütlich beisammen zu sein – wenn ihnen nicht gerade Corona in die Parade fährt. Andreas Feindura erinnert sich gerne an die Zeiten nach der Wende, als in Rönnebeck noch stimmungsvoll Karneval gefeiert wurde. In jener Zeit formierte sich im Ort eine sogenannte Spaßmannschaft. Ihr gehörten Leute an, die stets ein närrisches Programm einstudierten und aufführten.

Fürs Foto hat sich der einstige Gastwirt Hartmut Dettweiler (58) noch einmal hinter den Tresen gestellt. Er wird die Dorfgaststätte nicht mehr öffnen. Quelle: Uwe Halling

Die Karnevalsfeiern gibt es heute nicht mehr. Und auch die Gaststätte mit dem großen Saal, der so manche Feierlichkeiten erlebt hat, ist inzwischen leider geschlossen. „Mit Beginn der Corona-Pandemie haben wir zugemacht und ich öffne auch nicht mehr“, sagt Gastwirt Hartmut Dettweiler. Der 58-Jährige hatte das Anwesen 1992 von seiner Tante übernommen und dann um- und ausgebaut. Sieben Jahre war die Gaststätte sein Haupterwerb, später führte er sie im Nebenerwerb weiter. Doch nun rechnet sich der Aufwand für ihn einfach nicht mehr und seine Töchter wollen die Lokalität nicht übernehmen. „Es tut mit zwar weh“, sagt Hartmut Dettweiler, der gern in Rönnebeck lebt und das gutnachbarschaftliche Verhältnis im Ort lobt, „aber die Gaststätte Dettweiler ist nun Geschichte.“

Oberfeuerwehrfrau Jacqueline Wendt (47) ist seit 1997 bei der Freiwilligen Feuerwehr Rönnebeck und ihre Tochter Jenny Wendt aus Keller ebenfalls. Quelle: Uwe Halling

Von damals geblieben ist die Spaßmannschaft, die auch heute noch tatkräftig beim Organisieren von Feierlichkeiten, wie es zum Beispiel das stetig größer gewordene Erntefest ist, hilft. In diesem Zusammenhang möchte der Ortschef die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr hervorheben. „Ohne sie würde im Dorf kaum etwas laufen“, ist Andreas Feindura überzeugt. Vorbereitung, Durchführung, technische Hilfe – überall seien die Feuerwehrleute mit von der Partie.

Joachim Nettelbeck (63) ist nicht nur Landwirt, sondern zugleich auch der Chef des Ortskirchenrates. Quelle: Uwe Halling

Aus dem Dorfleben nicht wegzudenken sei auch die mehr als 800 Jahre alte Kirche. Überhaupt sei das Gotteshaus das Wahrzeichen des Ortes. Nicht nur, dass es weithin sichtbar ist und bereits aus weiter Ferne grüßt. Die Kirche ist auch eine der wenigen ihrer Art, die komplett aus Feldsteinen gebaut ist. „Sagenhaft, wie genau die Leute damals gearbeitet haben“, sagt Joachim Nettelbeck, der dem Ortskirchenrat vorsteht. Sagenhaft ist auch die Gerichtslinde, die auf dem Kirchenfriedhof steht und deren Stamm an einem Sumo-Ringer erinnert. Ein ähnliches Exemplar steht unmittelbar vor dem Eingang zum Kirchengelände. Allerdings hat der Stamm schon sehr gelitten und die Baumkrone muss mit einem Seil gesichert werden. Das Alter der Bäume wird auf 400 bis 500 Jahre geschätzt.

Ortsvorsteher Andreas Feindura sorgt selbst regelmäßig für Ordnung auf der Grünfläche vor dem Gemeindezentrum. Quelle: Uwe Halling

Zurück am Gemeindebüro, das auch die Feuerwehr beherbergt und hinter dem sich der Festplatz befindet, klappern die Störche noch immer. Anders als viele Rönnebecker können sich die Langbeine dieses Jahr nicht über Nachwuchs freuen. Dem sollen Streitereien des Storchenvaters mit einem Nebenbuhler zum Verhängnis geworden sein.

Von Bert Wittke