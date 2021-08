Sachbeschädigung: Wahlplakate in Mühlenbeck und Gransee beschmiert

Mühlenbeck/Gransee

Erneut sind im Landkreis Oberhavel mehrere Wahlplakate verschiedener Parteien angegriffen worden. In der Möchmühlenallee in Mühlenbeck wurde durch unbekannte Personen ein CDU-Wahlplakat, welches an einem Laternenmast befestigt war, mit schwarzer Farbe besprüht. Zudem sei der Wahlspruch mit anderen Worten beleidigend umformuliert worden. Festgestellt und zur Anzeige gebracht wurde die Tat am Donnerstagvormittag. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Beleidigung.

Lesen Sie auch: 18-Jährige beschädigen in Oranienburg Wahlplakate

Wahlplakate in Gransee mit weißer Farbe beschmiert

In der Oranienburger Straße in Gransee beschädigten Unbekannte zehn Wahlplakate. Neun der Plakate, die in einer Höhe von etwa 2,50 Meter an einem Mast angebracht sind, wurden großflächig mit weißer Farbe beschmiert. Ein auf dem Boden befindlicher Wahlaufsteller wurde ebenso beschmiert. Der Tatzeitraum kann derzeit nicht eingegrenzt werden.

Die Polizei informierte die betreffenden Parteien über die örtlichen Wahlkreisbüros und nahm entsprechende Anzeigen auf.

Von MAZonline