Schlechte Aussichten für Langbeine – Zahl der Störche im Altkreis Gransee sinkt

Oberhavel

„Das Storchenjahr war ein extrem schlechtes“, sagt Paul Sömmer. Und als ob diese Nachricht nicht schon traurig genug wäre, setzt der Leiter der Naturschutzstation Woblitz noch eins drauf: „Die Bilanz ist seit Jahren niederschmetternd. Ein schlechtes Jahr folgt dem anderen. So geht das nun schon eine halbe Ewigkeit.“ Paul Sömmer muss es wissen. Schließlich zählt er schon viele viele Jahre die Weißstörche – vor der Wende die im Kreis Gransee, nach der Wende jene im Altkreis Gransee. „ Oberhavel ist groß“, sagt er. Deshalb sei man bei der Teilung in die beiden Altkreise geblieben.

Sieben erfolglose Brutversuche sind eine Hausnummer

Für den Granseer Bereich hat Paul Sömmer, der bei der Erarbeitung seiner Statistik auf tatkräftige Hilfe von Uwe Rohtermundt aus Falkenthal und Jörg Schwabe aus Wolfsruh zählen konnte, dieses Jahr insgesamt 39 Horstpaare gezählt. Und alle 39, so sagt er, hätten auch gebrütet. Doch nur in 32 Nestern habe dies sichtbar geklappt. „Sieben erfolglose Brutversuche sind eine ziemliche Hausnummer“, sagt Paul Sömmer. „Ein herber Verlust.“ Da diese Entwicklung nun bereits seit einigen Jahre anhalte, sei auch keine baldige Besserung in Sicht. Denn die Weißstörche würden nach etwa vier, fünf Jahren geschlechtsreif. Und wenn es in der Vergangenheit um den Nachwuchs nicht gut bestellt war und sich diese Tendenz fortsetzt, könne man logischerweise auch in den kommenden Jahren nicht mit höheren Bestandszahlen rechnen.

Anzeige

Auf elf Horsten jeweils nur ein Junges ausgebrütet

Erschwerend komme hinzu, dass die Zahl der Gelege in den Nestern immer geringer werde. Von vier bis fünf Eiern, die das Weibchen normalerweise legt, sind wir nach Auskunft des Leiters der Naturschutzstation Woblitz derzeit weit entfernt. Dieses Jahr seien nach den 32 erfolgreichen Bruten insgesamt 60 Junge ausgeflogen – weniger, als im vorigen Jahr. Auf elf Horsten sei jeweils nur ein Junges ausgebrütet worden, auf 15 Horsten zwei und auf fünf Horsten drei Junge. Lediglich auf dem Horst in der Siedlung II ( Zehdenick) seien vier Junge zur Welt gekommen. Dort habe aber der Grundstückseigentümer die Störche – und später auch die Jungen – kräftig mit Fisch gefüttert.

Weitere MAZ+ Artikel

Trotz des erneut schlechten Storchenjahres ist Paul Sömmer weit davon entfernt, nur eine Klagelied anzustimmen. Der Altkreis Gransee, so sagt er, sei, was den Weißstorch betrifft, immer überdurchschnittlich gut gewesen. Und auch jetzt, da erhebliche Bestandsschwankungen zu verzeichnen sind, sei der Weißstorch gemessen an anderen Kreisen Ostdeutschlands immer noch „gut vorhanden“.

Der Nachwuchs bei den Weißstörchen im Altkreis geht seit Jahren zurück. Quelle: Stefan Hübener

Eigentlich, so der Fachmann mit Blick auf das Flugwetter, sind die Störche dieses Jahr ganz gut angekommen. Und sie seien, was zu beobachten war, auch bei einer ausreichend guten Kondition gewesen, um vier bis fünf Eier zu legen. Dazu komme, dass der Boden im Mai noch recht feucht war, und deshalb ausreichend Regenwürmer als Nahrungsquelle vorhanden waren. Und auch Feldmäuse habe es – wie auch schon im Vorjahr – hinlänglich gegeben. In einigen Regionen, wie zum Beispiel in Burow, seien überdies sehr viel Maikäfer zu beobachten gewesen. Und im Juni hätten die Störche Juni- und Gartenlaubkäfer gefunden. Schwieriger sei es aufgrund von Hitze und Dürre im Juli geworden. Auf der Habenseite sei laut Paul Sömmer auch zu verbuchen, dass im August, wenn die Jungen ihre Flugversuche unternehmen, gutes Wetter geherrscht habe. Schlechtes Flugwetter sei den Störchen Gott sei Dank erspart geblieben. Sonst wäre die Bilanz wohl noch schlechter ausgefallen.

An Nahrung fehlt es nicht – sind Parasiten am Werk?

Wenn man sich die geschilderte Situation in der Region vergegenwärtige, so Paul Sömmer, könne die Sterblichkeit der Jungen wohl nicht auf einen Nahrungsengpass zurückgeführt werden. „Wir müssen darüber nachdenken, ob es einen anderen Grund gibt“, mahnt der Storchenexperte. Eventuell eine Krankheit? Paul Sömmer hält eine zunehmende parasitäre Belastung der Vögel für möglich. Endoparasiten wie etwa der zuletzt recht häufig gefundene Schlundegel könnten die Sterblichkeit durchaus verstärken. Und der Leiter der Naturschutzstation Woblitz regt an, mit anderen Experten zusammenzuarbeiten, um möglichst bald hinter die Ursachen der hohen Nachwuchssterblichkeit der Weißstörche zu kommen. Wie Paul Sömmer sagt, trage auch die Inflation von Windrädern nicht dazu bei, die Population der Störche zu stärken. Werde auch nur ein Tier dadurch verletzt oder getötet, sei dies zugleich auch das Todesurteil für den Nachwuchs,weil ein Elternteil allein es nicht schaffen könne, die Nachkommen mit ausreichend Nahrung zu versorgen.

Von Bert Wittke