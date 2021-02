Schönermark

„Das könnte eine Punktlandung werden“, schätzte Norbert Wilke von der Grünen Liga Oberhavel am Sonnabend. Nach seiner Auffassung sollten die ersten Amphibien bereits in der Nacht zu Sonntag den Krötenzaun an der Landesstraße 22 erreichen. „Kein Frost und die Luft ist feucht – beste Bedingungen für die Krötenwanderung.“

Unweit von Schönermark an der L 22 zieht sich jetzt ein 528 Meter langer Krötenzaun entlang. Er hindert Amphibien, die zum Jordansee wollen, auf die Fahrbahn zu gelangen. Quelle: Uwe Halling

Dieses Jahr ist die Natur mal wieder zeitiger dran als sonst. Das bekommen Pflanzen ebenso zu spüren wie Tiere. Aus diesem Grund waren rund 20 Mitstreiter der Grünen Liga Oberhavel sowie Naturfreunde und freiwillige Helfer auch schon am letzten Februarsonnabend auf den Beinen und haben entlang einer 528 Meter langen Strecke zwischen Schönermark und Keller den dort bereits obligatorischen Krötenzaun errichtet. In einem einige Hundert Meter von der L 22 entfernten Waldstück überwintern die Amphibien unter Laub, Wurzeln und Steinen. Wenn es wieder zeitiger hell, mild und feucht wird, suchen die Amphibien ihre Laichgewässer auf, in diesem Fall den Jordansee. Damit die Tiere nicht überfahren werden, gilt es sie vor der Straße abzufangen. Der Krötenzaun versperrt den Tieren den Weg auf die Fahrbahn. Auf der Suche nach einem Durchschlupf fallen die die Kröten in Eimer, die im Abstand von etwa 15 Metern in die Erde eingelassen werden. Jeden Morgen tragen Mitstreiter der Grünen Liga die Kröten in den Eimern über die Straße und lassen die Kröten auf der anderen Seite wieder heraus. Das, so schätzt Norbert Wilke ein, wird etwa bis Ostern andauern. Dann sollte die Krötenwanderung abgeschlossen sein.

Norbert Wilke von der Grünen Liga Oberhavel führte einmal mehr die Regie bei den Arbeiten. Quelle: Uwe Halling

Die Grüne Liga organisiert den Bau des Krötenzaunes zwischen Schönermark und Keller sowie in einer etwa 150 Meter langen Senke zwischen Gransee und Schönermark (unweit des Geronsees) seit 2001 – also bereits das 20. Jahr. Bei Schönermark, so war zu hören, seien vor allem der Moorfrosch, der Teichmolch, die Erdkröte, der Kammmolch, der Grasfrosch und die Knoblauchkröte verbreitet. Aufgrund fehlender großer Wiesenflächen rund um die Gewässer sei leider schon viele Jahre leider keine Rotbauchunke mehr zu finden gewesen.

Auch der 13-jährige Tamino Mietrasch war am Sonnabend beim Bau des Krötenzaunes bei Schönermark mit dabei. Quelle: Uwe Halling

Einer, der am Sonnabend beim Bau der Krötenzäune kräftig seinen Spaten in die Erde wuchtete, war Tamino Mietrsch. „Es ist ein gutes Gefühl, wenn man hinterher sagen kann, dass man mitgeholfen hat“, findet der 13-jährige Granseer, der in die achte Klasse des Strittmatter-Gymnasiums geht. Außerdem sei seine ganze Familie hier bei der Arbeit mit dabei – Schwester Tide, Mama Susann und Papa Uwe.

Für Ines Engelke ist die Hilfe beim Bau des Krötenzaunes ein „kleiner Beitrag zum Umweltschutz“, wie sie sagte. Quelle: Uwe Halling

Zum Einsatz an die Straße bei Schönermark war am Sonnabend auch Ines Engelke gekommen. „Das ist mein kleiner Beitrag zum Umweltschutz“, sagte sie. Außerdem, so die 58-jährige Granseerin die sich in Anbetracht eines kalten böigen Windes zum Glück warm angezogen hatte, wolle sie auf diese Weise ihre Wertschätzung für die Grünen zeigen. Schön, dass inzwischen die sogenannte „Schafswäsche“, ein Gewässer, dass sich in einer kleinen Senke unweit des Überwinterungsbereiches der Kröten befindet, renaturiert werden konnte. Dorthin könnten die Amphibien gelangen ohne, dass sie die Straße überqueren müssen. Die Naturschützer um Norbert Wilke hoffen, dass die Kröten in absehbarer Zeit dieses Gewässer als sicheren Laichplatz für sich entdecken.

Von Bert Wittke