Die Polizei stellte fest, dass die Mutter sich nach einer Nachtschicht noch im Bett befand, währenddessen der 3-jährige eine Werkbank in seinem Kinderzimmer an das Fenster stellte um somit selbiges zu öffnen.

Schreck in Gransee: Dreijähriger spielt am offenen Fenster

