Wolfsruh

Sich mit Kunst zu beschäftigen, sie zu lieben, sich gern damit zu umgeben, ist die eine Seite. Zu sehen, wie viel Handwerk in so einem kreativen Prozess steckt, die andere. Schülerinnen der zehnten Klasse des Strittmatter-Gymnasiums Gransee haben das Glück, durch den Kontakt der Schule mit dem Verein Kuno, dem Kulturnetzwerk Nordbrandenburg, verschiedene Künste näher kennenzulernen. Von Britte Lux lernten Paula, Lisa, Aliena, Tessa, Linette und Merle gerade etwas übers Töpfern.

Die Kunstwerke der Schülerinnen vom Strittmatter-Gymnasium sind noch im Werden. Kunstlehrerin Constanze Lüdtke (2.v.l.) und Künstlerin Brigitte Lux (2.v.r.) betreuen das Schülerprojekt im Werkshof Wolfsruh. Quelle: Uwe Halling

Nicht von ungefähr, denn zurzeit laufen die Vorbereitungen für den vierten von Kuno veranstalteten Kunstsalon. Vom 20. bis 22. September werden im Künstlerhof Roofensee in Menz dann auch die Keramiken zu sehen sein, die im Atelier von Brigitte Lux im Werkshof Wolfsruh entstanden sind.

Die Risse sind gewollt

Die bemalten und getrockneten, mit einer speziellen Glasur behandelten Kunstwerke konnten am Dienstag im Raku-Ofen gebrannt werden. Farben, Risse und Metalliceffekte werden dabei durch das anschließende Räuchern der glühenden Objekte beeinflusst. Rainer Lux (75) übernahm die nicht ganz ungefährliche Aufgabe, die einzelnen Stücke aus dem Brennofen zu holen.

Auch wenn die Reinigung noch einmal etwas Arbeit bedeutet, waren die Schülerinnen und Lehrerin Constanze Lüdtke sehr zufrieden mit ihrem Projekt. Seit der 7. Klasse beteiligen sie sich so am Kunstsalon, stellten sowohl Kunstwerke aus Weggeworfenem als auch Lithographien her. Mehrmals unternahmen die Gymnasiastinnen zudem Kunstfahrten, unter anderem nach Lissabon.

Die Mädchen bleiben unter sich

„Unsere Jungs machen sowas nicht“, hatten die Schülerinnen Brigitte Lux erklärt, als die sie nach den Mitschülern gefragt hatte. Deshalb blieben die Mädchen bis jetzt unter sich. Talente gebe es unter ihnen, so Constanze Lüdtke, Ambitionen für ein Kunststudium hat bis jetzt allerdings keine der Schülerinnen.

Rainer Lux bestückt den Raku-Ofen auf dem Werkshof Wolfsruh mit den Kunstwerken der Schülerinnen. Quelle: Uwe Halling

Sie wissen nun auf jeden Fall mehr, nämlich was Raku-Brand bedeutet, wie viele Arbeitsschritte nötig sind, bis man von der Idee über das Formen des Tons endlich das fertige Stück in der Hand halten kann, und profitierten dabei von der Erfahrung der Künstlerin. „Da die Keramik das Ergebnis einer chemischen Veränderung des Materials durch das Feuer ist“, so Brigitte Lux, „genieße ich beim Formen des Materials die großartige Begegnung mit den vier Grundelementen des Lebens: Erde, Wasser, Luft und Feuer.“ Gerade in dieser Gegend, wo lange Ton abgebaut wurde, würden die Themen Schiffe und Behausung gut passen. Genau darin haben sich die Schülerinnen versucht.

Brigitte und Rainer Lux fühlten sich selbst immer zum Wasser hingezogen. In ihren Kunstwerken kommt das deshalb öfter zum Ausdruck. Wer bereits die Gelegenheit zu einem Spaziergang in ihrem Garten – „Augenweide“ genannt – hatte, kennt die maritimen Motive, die Brigitte Lux gern verwendet.

Töpferkurse und Spinnabende in Wolfsruh

Dass das Schüler-Kunst-Projekt für den Kunstsalon diesmal nicht gefördert wurde, belastet das Budget des Kuno-Vereins. Es bleibt die Frage, ob es unter diesen Umständen eine Fortsetzung geben kann. Wie auch immer: Brigitte Lux gibt gern ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter, wie unter anderem bei den regelmäßigen Töpfer-Kursen oder bei den monatlichen Spinn-Abenden.

Von Martina Burghardt