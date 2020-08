Gransee

Es läuft gut“, sagt Susanne Pahlow, fügt aber sogleich hinzu: „Bis zu ,sehr gut’ fehlt aber noch eine Menge.“ Susanne Pahlow ist die Chefin vom Back Shop & Café Pahlow in der Rudolf-Breitscheid-Straße 34 in Gransee, direkt am historischen Schinkelplatz. Das Angebot ihres hellen und gemütlichen Geschäftes ist umfangreich, reicht von Brot, Brötchen, Kuchen und Torten über Snacks, Imbissvariationen bis hin zu belegten Brötchen und Eis. Uwe Feiler begnügte sich am Dienstagmorgen mit einer Tasse Kaffee. Aber der CDU-Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretär bei Julia Klöckner, der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, war ja auch nicht zum Schlemmen gekommen. Er wollte sich vielmehr danach erkundigen, wie Susanne Pahlow mit ihrem Back Shop & Café bisher durch Corona-Zeit gekommen ist.

Kaffee für Uwe Feiler, den parlamentarischen Staatssekretär bei Julia Klöckner, der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Der CDU-Bundestagsabgeordnete war am Dienstag im Backshop & Café Pahlow in Gransee zu Gast. Quelle: Uwe Halling

Die Geschäftsfrau machte aus ihrem Herzen keine Mördergrube und meinte: „Wir sind bislang durch Corona hindurchgeschlittert und haben einige Schrammen abbekommen.“ Diese seien nun langsam am Heilen. Zum Glück habe es mit der Corona-Hilfe für ihr Geschäft gut geklappt. Das sei aber auch notwendig gewesen. Denn die Zeiten seien für alle sehr schwer und mit teilweise heftigen Einschnitten verbunden gewesen. So habe das Café eine Zeit lang keine Sitzplätze anbieten können und habe folglich auf Café-Gäste verzichten müssen. Auch Kurzarbeit konnte nicht vermieden werden, habe sich aber zeitlich sehr einengen lassen. „Wir hatten in dieser Phase verkürzt geöffnet“, beschreibt Susanne Pahlow die Situation. Sie sei froh, dass der überwiegende Teil der Kundschaft Verständnis dafür hatte. In einem ländlichen Raum wie Gransee müssten die Regale auch nicht bis kurz vor Ladenschluss bis obenhin gefüllt sein. Etliche Leute würden ohnehin davon Gebrauch machen, im Geschäft vorzubestellen, was sie brauchen.

In der Runde vor dem Backshop & Café Pahlow in Gransee kamen am Montag viele Probleme zur Sprache, die die Corona-Pandemie für Geschäftsleute mit sich gebracht hat. Quelle: Uwe Halling

Man müsse auch gar nicht verschweigen, dass die Händler durchaus Lieferschwierigkeiten hatten und teilweise immer noch haben – in allen Branchen. „Nicht alles, was ich für mein Geschäft brauche, konnte tatsächlich geliefert werden“, sagt die Geschäftsfrau. Eine gewisse Zeit , so Susanne Pahlow, habe sie zu Corona-Hochzeiten einen Lieferservice einrichten können. Vor allem für ältere Leute, die nicht mehr gut laufen können. Aber dieses Angebot habe sie nicht auf Dauer aufrecht erhalten können, denn mit ihr zusammen seien es vier Mitarbeiterinnen, die das Geschäft aufrecht erhalten müssen. Und das teilweise recht junge Team habe sich zudem auch noch um ihre Familien und Kinder kümmern müssen, die nicht zur Schule oder in Betreuungseinrichtungen gehen konnten.

Inzwischen dürfen Kaffee und Kuchen auch wieder an die Tische vor dem Backshop & Café serviert werden, hier von Mitarbeiterin Madlen Schramm. Abstandsregeln gelten natürlich dennoch. Quelle: Uwe Halling

Sie sei froh gewesen, sagt die Chefin, als die Beschränkungen gelockert wurden. Dennoch habe man natürlich einige Tische und Stühle wegräumen müssen, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Zum Schutz der Verkäuferinnen wurden Plexiglasscheiben installiert. Die zu besorgen, so Susanne Pahlow, sei auch nicht so einfach gewesen. Zum Glück sei ihr Mann, Amtswehrführer Andreas Pahlow, handwerklich begabt und habe den Einbau übernehmen können.

Die unterschiedliche Handhabung von Festlegungen, Vorgaben und Anweisungen in Verbindung mit der Corona-Pandemie sowie deren zahlreiche Änderungen in Kreisen und Bundesländern sind ein Problem, dass Uwe Feiler mit in den Bundestag nehmen will. Die wenige Zeit, die Geschäftsleuten oft blieb, um darauf zu reagieren, ist ein weiteres Thema, das er auf Bundesebene ansprechen will. Quelle: Uwe Halling

Mehr Informationen über die in Verbindung mit der Corona-Pandemie in Kraft getretenen Festlegungen, Vorgaben, Anweisungen sowie deren zahlreiche Änderungen hätte sie sich gewünscht, hebt Susanne Pahlow hervor. Zumal offensichtlich war, dass diese von Kreis zu Kreis und von Bundesland zu Bundesland sehr verschieden sind. Und dann seien mit der Bonpflicht zum Beispiel noch zusätzliche Problemfelder geschaffen worden, die in diesen Zeiten kein Mensch brauche. „Wir verbrauchen etwa zwei Bon-Rollen am Tag. Aber kaum ein Kunde will seinen Bon mitnehmen“, weiß Susanne Pahlow. Das sei doch Irrsinn. Noch dazu, wenn man bedenkt, was die Anschaffung einer neuen Kasse kostet und dass diese Geräte heutzutage eigentlich nur noch von Fachleuten programmiert werden können.

Gransees Amtsdirektor Frank Stege (l.) versicherte, dass seine Behörde auch weiterhin alles tun werde, um den Unternehmern, Gewerbetreibenden, Dienstleistern und Geschäftsleuten so gut wie möglich durch die Corona-Krise zu helfen. Quelle: Uwe Halling

„Die Ferien haben gut getan“, sagt Susanne Pahlow. „Alle sind entspannter zurückgekommen und so wieder an die Arbeit gegangen.“ Und alle hätten dazugelernt, dienstlich und privat. Wenn eine zweite Coronawelle komme, wäre das nicht schön, aber man sei jetzt besser auf solch ein Szenario vorbereitet, als noch im März dieses Jahres.

Von Bert Wittke