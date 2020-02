Gransee

Eine Kollision mit einem Vogel sorgte am Mittwochvormittag für einen schweren Verkehrsunfall nahe Altlüdersdorf bei Gransee. Gegen 9.25 Uhr war dort ein 83-Jähriger mit seinem Pkw Peugeot in der Nähe des Abzweigs Lindenhof unterwegs, als plötzlich ein Vogel in seine Windschutzscheibe flog.

Darauf kam der Mann mit seinem Fahrzeug von der Straße ab, überschlug sich und kollidierte zudem auch noch mit einem Baum. Der 83-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, insgesamt entstand durch den Unfall nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Über den Verbleib und die Art des Vogels konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Von MAZonline