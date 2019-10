Sechs Eichenstämme – sechs Künstler

Neuroofen

Sobald die Skulpturen still und friedlich in der Stechliner Landschaft stehen, wird es keine Spur mehr geben von den Mühen, die bis dahin mit ihnen verbunden waren. Die tonnenschweren Eichenstämme waren für das 19. Kunstsymposium, das in dieser Woche vom Naturpark Stechlin-Ruppiner Land veranstaltet wird, bereits im Sommer im Rheinsberger Forst auserwählt worden. „Alles Tot- und Bruchholz“, so die Initiatorin Gudrun Lomas vom Kunstverein Zehdenick. Viel Technik und Kraft waren nötig, die Stämme hinter der Waldschule Neuroofen in Position zu bringen.

Nicole Bischoff aus den Niederlanden ist beim 19. Internationales Kunstsymposium in Neuroofen in der Gemeinde Stechlin mit dabei. Quelle: Martina Burghardt

Montagmorgen legten die Künstler Nicole Bischoff aus den Niederlanden, Martin Bill aus der Schweiz, Georg Janthur, Jens Kanitzsowie Gudrun und Kuno Lomas in ihrem Freiluftatelier Hand und Kettensägen an das Holz, das allerdings einige Überraschungen bereit hielt. Weniger dessen Schwere und Härte machten den Bildhauern zu schaffen als vielmehr die Äste und faulende Hohlräume, die das ein oder andere Konzept über den Haufen warfen. Für kreative Künstler ist das jedoch keine Katastrophe, sondern ein Ansporn. „Die Eiche geht ihren eigenen Weg“, stellte beispielsweise Jens Kanitz feststellen, der sofort die neuen Ideen in die Tat umsetzte.

Martin Bill (Schweiz) beschäftigt sich mit dem Thema Zeit – auch beim 19. Internationalen Kunstsymposium in der Gemeinde Stechlin Quelle: Martina Burghardt

„Wenn ich mich öffne, habe ich die Chance zur Veränderung“, sagte Martin Bill, allerdings weniger in Bezug auf das Material als vielmehr zu dem, was er mit seiner Kunst ausdrücken möchte. Denn die Zeit ist eines der bevorzugten Themen des Schweizer Künstlers, der in der ganzen Welt unterwegs ist. „Hier war ich noch nicht“, verriet er und widmet sich wieder den für seine Werke typischen Wellenformen.

Kunstwerk bleibt am Entstehungsort

Etwas anderes als geplant wird auch aus dem Stamm von Nicole Bischoff entstehen. Die der Fruchthülse des Färberwaid nachempfundene Form ließ sich wegen der Äste nicht verwirklichen. „Der Stamm hat etwas anderes vor“, sagt sie und folgt nun dessen Formen, wird sehen, welche Gedanken ihr Kunstwerk beim Betrachter auslöst. Nicole Bischoff gefällt es, dass das Kunstwerk an seinem Entstehungsort bleiben kann und sie einmal etwas anderes bearbeiten kann. Sonst sind ihre Figuren viel kleiner.

Der Dorfverein hat bereits mehrere Standortvorschläge unterbreitet. Die Künstler haben dabei ein Mitspracherecht und Gudrun Lomas wäre froh, wenn sie nicht zu sehr verstreut würden. Dabei wünscht sie sich für ihr blaues Krokodil einen Platz am Wasser oder auf einem Spielplatz.

Die Teilnehmer des diesjährigen Internationales Kunstsymposiums des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land. Quelle: Martina Burghardt

Sie wählt die Künstlerkollegen für die jährlichen Symposien aus, für die die Vorbereitungen das ganze Jahr dauern. Nicole Bischoff aus den Niederlanden war schon einmal mit dabei, Jens Kanitz ebenfalls. Die „Quellennymphe“, die der Neuruppiner 2017 während des Kunstsymposiums schuf, steht am Skulpturenweg, die Figur von Nicole Bischoff aus dem vergangenen Jahr in Kunsterspring.

Präsentation für die Öffentlichkeit

„Einige bewerben sich, andere lerne ich kennen“, erklärt Gudrun Lomas. Gemeinsam wohnen sie während der Dauer des Symposiums im Künstlerhof Roofensee, das dieses Projekt ebenso unterstützt wie der Naturpark und die Firma Poltier.

Am Sonnabend, dem 26. Oktober, endet das Symposium mit einer Präsentation der Arbeiten. Um 16 Uhr ist jedermann nach Neuroofen eingeladen, die Kunstwerke zu betrachten und mit den Künstlern anschließend im Künstlerhof Roofensee ins Gespräch zu kommen.

Von Martina Burghardt