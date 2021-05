Seilershof: Wo andere Urlaub machen

Seilershof

Was Seilershof besonders macht? Da muss Heinz-Dieter Kakuschke nicht lange überlegen: „Wir leben dort, wo andere Urlaub machen“, sagt der Ortsvorsteher. „Wald, Wasser und viel saubere Luft – was will man mehr?“ Seilershof ist mit Ausläufern der Mecklenburgischen Seenplatte gesegnet. Der Kleine Wentowsee ist einer davon. Den lieben nicht nur die Seilershofer, sondern auch viele Gäste, die jedes Jahr in den Ort kommen, um Urlaub zu machen oder ein paar Stunden Freizeit zu genießen.

Heinz-Dieter Kakuschke ist seit 2014 Ortsvorsteher von Seilershof. Und er macht diesen Job gerne, wie er sagt. Quelle: Uwe Halling

Der Ortschef, der wohl der letzte Einwohner ist, der als Hausgeburt direkt in Seilershof das Licht der Welt erblickte, lobt den Zusammenhalt im Dorf. Der 69-Jährige hat noch nicht ausgesprochen, da kommt sein Nachbar vorbei. Franz Prellwitz hat einen Spaten dabei. Darauf tummeln sich Regenwürmer. „Ich hab‘ ganz viele davon in meinem Misthaufen“, sagt er. Die Würmer spendiert der mit 91 Jahren älteste Seileshofer den Hühnern des Ortschefs. Traurig ist Franz Prellwitz darüber, wie er mit energischer Stimme sagt, dass er nicht mehr Auto fahren dürfe. Denn in dem rund 220-Seelen-Ort gibt es keinerlei Einkaufsmöglichkeit.

Gleich zwei schöne große Spielplätze gibt es in dem kleinen Seilershof. Einer davon befindet sich direkt am neuen Gemeindezentrum. Quelle: Uwe Halling

„Wir helfen uns im Dorf gegenseitig“, unterstreicht der Ortsvorsteher. Allerdings gelte das vor allem für die alteingesessenen Seilershofer. Mit einigen Grundstücken und Häusern, die von Auswärtigen gekauft wurden, habe er hingegen so seine Probleme. Beim Rundgang durchs Dorf deutet er hin und wieder auf solche Baulichkeiten, die, wie er sagt „gar nicht oder nicht regelmäßig bewohnt und bewirtschaftet werden“. Das Dorfbild könne schöner sein, wenn auch diese Anwesen gepflegt würden, ärgert sich Heinz-Dieter Kakuschke über die „vergessenen Orte“. Jeder habe auf und vor seinem Grundstück für Ordnung zu sorgen. Zum Glück mache das die Mehrheit der Einwohner. Dennoch wurmen dem Ortschef die „schwarzen Schafe“.

Seit 2018 ist Berufssoldat René Schmidt Löschgruppenführer der Seilershofer Feuerwehr. Er hat die Nachfolge von Heinz-Dieter Kakuschke angetreten. Quelle: Uwe Halling

Dankbar ist Heinz-Dieter Kakuschke der freiwilligen Feuerwehr, der auch er angehört und die er stolze 37 Jahre lang angeführt hat. Und er lobt den örtlichen Rommé-Club. „Feuerwehr, Romméclub und der Ortsbeirat halten gemeinsam das kulturelle Leben in Seilershof in Gange“, sagt der Ortsvorsteher im Brustton der Überzeugung. Eine, die unheimlich gerne die Spielkarten in die Hand nimmt, ist Elke Schröder. „Wir sind zurzeit 19, die sich eigentlich alle vier Wochen zum Kartenspielen treffen“, sagt die 78-Jährige. „Leider ist das nun schon sehr lange nicht mehr möglich.“ Im April vorigen Jahres seien die Karten das letzte Mal gemischt worden, glaubt sich Elke Schröder zu erinnern. Die Frauen würden dies sehr bedauern, denn bei den Zusammenkünften, sei nicht nur gespielt, sondern auch geplauscht worden. „Da haben wir uns immer über die Neuigkeiten im Dorf ausgetauscht“, sagt die 78-Jährige, die seit 1950 in Seilershof wohnt. Lange Zeit habe man dies im Partyraum der Familie Suckrow getan, wo auch die Seniorenweihnachtsfeiern stattfanden. Aber nun könne man sich, wenn Corona überstanden ist, wieder im Gemeindezentrum treffen.

Schmuck ist es geworden – das neue Gemeindezentrum in Seilershof. Voriges Jahr wurde es in kleinem Rahmen eingeweiht. Quelle: Uwe Halling

Auf das Gemeindezentrum ist nicht nur der Ortschef stolz. Es sei ein feines Gebäude geworden, zeigt sich Heinz-Dieter Kakuschke glücklich. Noch zwei, drei Schränke, die geliefert werden müssten, dann sei auch die Inneneinrichtung komplett. Im vorigen Jahr wurde das um- und ausgebaute Haus eingeweiht. Infolge der Corona-Pandemie leider nur in kleinem Rahmen. Deshalb hätten, so mutmaßt der Ortschef, jüngst, als mal wieder eine öffentliche Ortsbeiratssitzung durchgeführt werden durfte, so verhältnismäßig viele Leute vorbeigeschaut. Sie seien wohl neugierig gewesen, wie es in dem Gemeindezentrum aussieht.

Die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, Eleonore Klewitz (69/l.), und ihre Stellvertreterin Annemarie Gregorzewski (79) im Seilershofer Gotteshaus. Quelle: Uwe Halling

Unter den Versammlungsbeschränkungen leidet auch die Kirchengemeinde. Und dabei sind nicht wenige Einwohner doch so stolz auf ihre Kirche. „Während andernorts Gotteshäuser geschlossen wurden, konnten wir eine Kirche einweihen“, erzählt Eleonore Klewitz. Und die 69-Jährige erinnert sich auch an das genaue Datum. „Das war am 2. Mai 1954“, sagt die Vorsitzende des örtlichen Gemeindekirchenrates. Und ihre Stellvertreterin Annemarie Gregorzewski fügt hinzu: „Sie ist zwar klein, schlicht und einfach, aber gerade dieses Schnörkellose macht sie für uns so schön.“

Seilershof liegt am wunderschönen Kleinen Wentowsee. Quelle: Uwe Halling

Die Großeltern der 79-Jährigen haben einst das am Kleinen Wentowsee gelegene Hotel gebaut und bewirtschaftet. Dann führten es die Eltern und bis zur Wende Annemarie Gregorzewski und ihr Mann. Dann wurde das einstige FDGB-Heim verkauft und ist nun wieder Hotel – „Seehotel Luise“. Aber auch dort sind die Türen zurzeit Corona bedingt geschlossen. Wie sagte doch Ortsvorsteher Heinz-Dieter Kakuschke: „Wir leben dort, wo andere Urlaub machen.“ Momentan müsste man sagen: „Wo andere wieder Urlaub machen würden.“

Von Bert Wittke