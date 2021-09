Seit einem Jahr Prädikantin in Gransee – Isabell Pawletta möchte die Herzen berühren

Gransee

Ihre Sinne sind geschärft, wenn sie ganz vorn vor den Menschen steht und ihnen ihre Botschaft überbringt. Gespitzte Ohren, aufmerksame Augen. „Ich möchte gern wissen, ob das, was ich sage, ankommt. Ob es die Zuhörer interessiert. Ob ich sie erreiche. Ob es funktioniert“, sagt Isabel Pawletta.

Isabel Pawletta im Talar. Quelle: Uwe Halling

Wache Blicke, ein Lächeln im Gesicht oder Ruhe im Schiff – das sind untrügliche Zeichen dafür, dass sie ihre Zuhörer in den Bann zieht. „Ich hatte vor einiger Zeit mal 40 Jugendliche in der Kirche. Ich freute mich sehr, dass sie so aufmerksam waren. Wahrscheinlich lag es am Thema: ‚Dürfen Männer weinen?‘“

Ein Dienstwochenende pro Quartal

Isabel Pawletta ist Prädikantin. Auf gut Deutsch: Laienpredigerin in der evangelischen Kirche. Seit genau einem Jahr tut sie ihren „Dienst am Wort“ im Pfarrsprengel Gransee (Kirchengemeinden Gransee und Menz). Sie wird seitdem regelmäßig für die Gottesdienste am Sonntag eingesetzt, vertritt den jeweiligen Pfarrer; entweder Mathias Wolf (Menz) oder Sebastian Wilhelm (Gransee). Gemeinsam haben sie 17 Kirchen beziehungsweise Predigtstellen zu betreuen.

Isabel Pawletta während ihrer Predigt. Quelle: Kirchenkreis/Stefan Determann

Zu Corona-Zeiten hielt sich ihr Einsatz noch etwas in Grenzen, im Normalfall feiert sie an ihrem Dienstwochenende (einmal im Quartal) zwei Gottesdienste; einen um 9 Uhr in einer Dorfkirche (manchmal mit drei Leuten), den zweiten traditionell um 10.15 Uhr in der St. Marien-Kirche Gransee. Mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit entlastet sie die beiden Pfarrer im Alltag und insbesondere an den kirchlichen Feiertagen.

Zehn Predigten hat sie gehalten

Ihren ersten Auftritt in Gransee – wegen Corona im Pfarrgarten – hat sie noch gut in Erinnerung. „Das war sehr aufregend, weil die Pfarrpersonen aus der Region kamen.“ Ihr Mentor Christoph Poldrack sowie Beate und Mathias Wolf, der Superintendent Uwe Simon und etwa 60 Besucher. „Es ging darum, wo wir Gott finden. Ich glaube, es lief damals ganz gut.“ Das war der Anfang. Etwa zehn Predigten später ist die 34-Jährige nach wie vor glücklich darüber, diesen Schritt gegangen zu sein.

Superintendent Uwe Simon segnet Isabel Pawletta. Quelle: Kirchenkreis/Stefan Determann

Denn sie hat das Gefühl, mit ihrer Arbeit die Menschen trösten und stützen, mit ihnen die Fröhlichkeit teilen und ihre Herzen berühren zu können. Sie bekommt dann und wann auch ein Echo, nicht immer sofort. „Schade eigentlich.“ Unlängst sprach sie eine Frau aus Meseberg an und erinnerte an den Gottesdienst, der ein Dreivierteljahr zurücklag und konnte sich noch genau an den Inhalt erinnern, weil sie sich darin wiederfand.

Aufregung verschwindet hinterm Talar

Was bekommen die Gemeindeglieder von Isabel Pawletta zu hören? „Ich suche immer nach Inhalten, die womöglich noch nicht so oft thematisiert wurden. Meist sind es einzelne Wörter, die im Predigttext vorkommen, die mich inspirieren und um die herum ich meine Predigt vorbereite.“ Das hat mit Arbeit zu tun. „Ich brauche drei, vier Wochen Vorbereitung für einen Gottesdienst.

Die Predigt arbeite ich schriftlich aus. Ich würde nie eine Kanzel betreten, ohne den geschriebenen Text dabei zu haben“, sagt die Prädikantin. Der gibt ihr Sicherheit. Obwohl sie als Lehrerin ständig vor Menschen steht, hat sie eine gewisse Grundnervosität nie ablegen können. „Komischerweise ist das in der Kirche etwas anders. Wahrscheinlich verschwindet alle Aufregung hinterm Talar, der ja auch eine gewisse Autorität verleiht.“

Lektorin war ihr zu wenig, sie wollte Predigten selbst schreiben

Isabel Pawletta hat von klein auf das „volle Programm Kirche“ auf ihrem Lebensweg mitbekommen. Oder andersherum: Der Glaube hat seit ihrer Jugend einen festen Platz in ihrem Leben. Eine prägende Rolle nahm der ehemalige Pfarrer Heinz-Dieter Schmidtke ein – er verstarb 2013. Er konfirmierte sie, forderte und unterstützte sie, vertraute ihr. „Eines Tages sagte er mir: ‘Ich habe einen wichtigen Termin und du übernimmst den Gottesdienst. Du machst das schon.‘ Das war mutig von ihm. Und von mir auch“, erzählt die in Gransee groß gewordene Isabel Pawletta. Sie dachte sogar mal darüber nach, Pfarrerin zu werden.

Aber sie sah den hohen Verwaltungsaufwand, den ein Pfarrer zu erledigen hat. So brachte sie sich mit Lektorendiensten und Lesegottesdiensten in die Granseer Kirchenarbeit ein. „Aber als Lektorin darf man die Predigten nicht selbst schreiben. Das schränkt ein. Ich habe mich da nicht so wohl gefühlt, weil ich nicht das rüberbringen konnte, was ich wollte. Also schaute ich, was es noch für Möglichkeiten gibt.“ In Berlin stieß sie auf eine Ausbildung zur Prädikantin. Wie ist ein Gottesdienst aufgebaut? Wie schreibe ich eine Predigt? Welche Arten von Predigten gibt es? Solche und viele Fragen mehr mussten in der anderthalbjährigen Ausbildung beantwortet werden. Sie beendete sie erfolgreich.

Auch wenn Isabel Pawletta am Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee Religionsunterricht gibt und seit 2013 in Spandau wohnt – die Wochenend-Pendelei nach Gransee nimmt sie gern in Kauf. Ihre Eltern leben in der Stadt – und die Kirche wartet. Dort nimmt sie noch mehr Aufgaben wahr: die Produktion des Gemeindebriefes oder die Arbeit im Ortskirchenrat. „Es ist schön, wie man hier mitgestalten kann.“

Von Stefan Blumberg