Senioren freuen sich über Anruf aus der Amtsverwaltung Gransee

Gransee

Die Amtsverwaltung in Gransee unterstützt das Land Brandenburg seit Montag bei der Vergabe von Corona-Impfterminen an Bürgerinnen und Bürger, die älter als 80 Jahre sind und noch kein Impfangebot erhalten haben. Bereits am 11. Januar hatte die Amtsverwaltung einen Brief an die über 80-Jährigen Senioren geschrieben. In diesem Brief wurden die mehr als 750 Betroffenen ausführlich über den Ablauf bei der Vereinbarung eines Impftermins im Impfzentrum des Landkreises Oberhavel informiert. In dem Schreiben wurde den Senioren mitgeteilt, dass sich die Amtsverwaltung in Gransee dafür einsetzt, dass auch im Norden des Kreises Oberhavel eine Impfstelle eingerichtet wird. Der Plan ist teilweise aufgegangen, indem seit Montag dieser Woche innerhalb von drei Wochen 600 Impfdosen für das Amt Gransee und Gemeinden, die Stadt Zehdenick, die Gemeinde Löwenberger Land und die Stadt Fürstenberg in der Oberhavel-Klinik in Gransee verabreicht werden. Jede Kommune erhält also 150 Impfdosen – 50 pro Woche.

Wahl fiel auf den klassischen Weg – das Telefon

Die Amtsverwaltung hat sich Gedanken gemacht, wie sie effektiv und persönlich die ältere Generation erreichen kann und hat sich schließlich für den klassischen Weg über das Telefon entschieden. Seit Montag telefonieren die Kolleginnen, Elke Ulbrich, Julia Dinse und Elena Mischke mit allen Senioren, angefangen mit den Ältesten. Eine große Herausforderung war das Herausfinden der Telefonnummern. Dabei erhielt die Amtsverwaltung Unterstützung von den Ortsvorstehern, den ehrenamtlichen Bürgermeistern, sowie dem Vorsitzenden des Seniorenbeirates, Astrid Tonne. Sie alle machten sich auf den Weg, um bei den Senioren direkt an der Haustür zu klingeln.

Im Gespräch mit erfreuten Senioren

Die Mitarbeiterinnen der Amtsverwaltung fassten ihre Erfahrung der vergangenen Tage mit einem Lächeln im Gesicht so zusammen: „Während der Gespräche mit den Senioren habe ich viel über sie erfahren, auch welche Anstrengungen bereits unternommen wurden, um einen Termin im Impfzentrum zu erhalten. Die Senioren haben sich echt gefreut, dass sie angerufen wurden und ganz unkompliziert einen Termin erhielten“, sagt Elke Ulbrich, Büroleitung Fachbereich Finanzen, Bauen und Liegenschaften. Elena Mischke, die Büroleiterin des Amtsdirektors meinte: „Ich habe versucht den Senioren am Telefon das Gefühl zu gegeben, dass sie für uns sehr wichtig sind und habe gerne ihren vielfältigen Erfahrungen und Lebensweisheiten gelauscht“. “Ich hätte nie gedacht, dass sich die Senioren so sehr über unseren Anruf freuen. Viele sind so dankbar, dass sie endlich einen Impftermin bekommen. Und dann auch noch in Gransee. Das macht mich mit glücklich“, fasste Julia Dinse, zuständig für die Ratsarbeit, ihre Eindrücke zusammen.

100 Impftermine vereinbart

Innerhalb von drei Tagen haben die Mitarbeiterinnen etwa 600 Senioren angerufen und 100 Impftermine für diese und nächste Woche vereinbart. Von den 600 sind 140 bereits geimpft, 20 haben in den nächsten Tagen einen Termin im Impfzentrum und nur die wenigsten Senioren haben sich gegen eine Impfung entschieden. Die für den Impftermin benötigten Formulare wurden durch den Hausmeister der Amtsverwaltung jedem persönlich in den Briefkasten gesteckt.

Amtsdirektor: Den Senioren etwas Zuversicht und Nähe vermittelt

„Mit der Entscheidung alle Senioren persönlich anzurufen haben wir ins Schwarze getroffen. Die Senioren auf der anderen Seite der Leitung haben sich sehr über die freundlichen und geduldigen Stimmen der Kolleginnen vom Amt gefreut und sind für den persönlichen Kontakt sehr dankbar“, so der Amtsdirektor Frank Stege. „Wir konnten dadurch den älteren Menschen ein wenig Zuversicht und Nähe vermitteln und genau dafür schlägt unser Herz“, so der Amtsdirektor.

Von Bert Wittke