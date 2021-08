Sie helfen ihnen beim Ankommen – immer mittwochs und sonnabends ist Treff im „Hospital Global“ in Gransee

Gransee

Es zieht wieder Leben ein ins „Hospital Global“. Die Kinder springen durch die Räume, lachen, fahren mit den Bobbycars oder Dreirädern umher, schminken sich oder spielen im Sandkasten. Die Erwachsenen basteln, nähen oder malen. „Corona setzte uns Grenzen, aber das hier ist wie ein Neuanfang“, sagt Klaus Pölitz von der Initiative „Willkommen in Gransee“ über den inzwischen wieder fast normalen Alltag im „Hospital Global“, Ruppiner Straße 8, wie das Begegnungshaus genannt wird. In den vergangenen anderthalb Jahren war es coronabedingt phasenweise sehr ruhig geworden.

Vor allem Kinder können sich im „Hospital Global“ schön beschäftigen. Quelle: Stefan Blumberg

Zwei Namen stehen für diesen Neuanfang: Marina Hillebrand und Samar Alshawesh. Die beiden Frauen sind seit einem Monat jeweils einmal in der Woche für je vier Stunden im Begegnungshaus. Die Initiative hatte den Wunsch geäußert, das Haus zweimal wöchentlich unter Anleitung zu öffnen; für Treffen, Gartenarbeit, Hausaufgabenhilfe, Kochkurse, Tischtennis und vieles mehr. „Es ist unser Beitrag für die Integration geflüchteter Menschen und für ein gutes Miteinander in Gransee“, sagt Ines Richter von der Initiative. Marina Hillebrand übernimmt den Part mittwochs, Samar Alshawesh sonnabends. Marina Hillebrand ist seit der Gründung der Initiative ununterbrochen eine zuverlässige Unterstützung. Nun stellt sie sich noch mehr in deren Dienst.

Hilfe mit viel Empathie

Ihre „Schicht“ teilt sie in zwei Blöcke auf; im ersten (ab 15 Uhr) bleibt Zeit, sich mit den Kindern im Spielcafé zu beschäftigen, ihnen Raum zum Austoben und Spielen zu geben, sie auspowern zu lassen. Sie bringt immer selbstgebackenen Kuchen mit. Auch die Frauen, die den Nachmittag begleiten, spendieren etwas für die Kaffeetafel. Sabine Haske, Betreuerin im Wohnheim für Asylbewerber in Gransee, kommt so oft sie kann und zeigt allen neuen Bewohnern den Weg zum Begegnungshaus in der Ruppiner Straße 8.

„Ich versuche, die Neuankömmlinge zum Besuch des Begegnungshauses zu bewegen.“ Wolfgang Horstmann repariert Fahrräder und gibt sein Wissen weiter. Die Mütter mit kleinen Kindern aus verschiedenen Ländern freuen sich über die Abwechslung und Gelegenheit zum Austausch. Deutsch ist dabei die verbindende Sprache. Meistens.

Ab etwa 17 Uhr sind die Älteren und Erwachsenen an der Reihe. „Dann beginnt der kreative Teil. Wir basteln, malen oder beschäftigen uns mit Origami“, sagt Marina Hillebrand, die in der Kunst- und Kreativszene zu Hause ist.

Geflüchtete sollen vor allem auch mit Deutschen ins Gespräch kommen

In den ersten Wochen wurden Bilder gemalt und das Haus mit gebastelten Blumen neu dekoriert. „Es sind fast nur Frauen, die zu uns kommen und mitmachen.“ Die Flüchtlinge sind in deutlicher Mehrheit. Für Marina Hillebrand kann das nur ein Ansporn sein, das Ungleichgewicht zu verändern: „Ich mache es mir zur Aufgabe, andere Menschen aus Gransee zu animieren, ins Begegnungshaus zu kommen, um sich aktiv einzubringen. Das Haus ist schließlich für alle da.“ Durch diese Treffen werde es den Geflüchteten aus Syrien, Iran, Eritrea oder Kenia leichter gemacht, mit den Deutschen ins Gespräch zu kommen.

Samar Alshawesh trommelt die Sonnabend-Besucher in der Regel per extra eingerichteter WhatsApp-Gruppe zusammen. Dort hat sie alle potenziellen Gäste des Begegnungshauses (auch Deutsche) vereint, denn viele von ihnen leben längst in Wohnungen in der Stadt. „Ich schreibe sie an und informiere sie über das nächste Treffen“, so die 43-Jährige. Da die Flüchtlinge mit dem Begriff Begegnungshaus wenig anfangen können, geht das Wort „Partyhaus“ als Synonym um – dann wissen alle, was gemeint ist. Bereits vor Corona hatte die sechsfache Mutter Samar Alshawesh an den Handarbeitstagen teilgenommen und anderen den Umgang mit der Nähmaschine gezeigt. Das macht sie jetzt auch (ab 17 Uhr).

Die kleine finanzielle Unterstützung für die beiden Damen läuft bis Jahresende. Bis dahin werden sie – sofern die Pandemie das zulässt – mittwochs und sonnabends für die Gäste des Hauses da sein.

Von Stefan Blumberg