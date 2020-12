Bötzow

Obwohl dieses Silvester aufgrund des Böllerverbots auf öffentlichen Plätzen vielleicht nicht ganz so laut wird wie sonst, ist Tierpsychologin Angela Pruß aus Bötzow in Alarmbereitschaft. „Vermutlich werden doch wieder viele Leute auf ihren Grundstücken zischende Raketen und Co. starten“, sagt die 51-Jährige. Darum wird die ausgebildete Tierheilpraktikerin und Verhaltenstherapeutin wie jedes Jahr kurz vor Mitternacht ins Auto steigen, um nach Marwitz zu fahren. Dort stehen ihre zwei Pferde Erbse und Funny. Auch die Ziege und die Hühner wohnen mit im Offenstall. „Die Tiere sind ruhiger, wenn ihr Mensch in Stresssituationen bei ihnen ist“, sagt Angela Pruß. „Ich bin einfach nur da und vermittle Sicherheit.“ Auch den Tieren um Mitternacht Futter anzubieten, könne beruhigend wirken.

Katrin Grosse aus Bötzow leitet seit 2016 die „Hundeschule Ka-Dogs Hundetraining & Dogwalking“ in Bötzow. Quelle: Jeannette Hix

Anzeige

Hunde, die es gewöhnt sind, im Auto in einer Box transportiert zu werden und darin auch entspannt bleiben, könnte man die Box zu Hause anbieten. „Das ist dann wie eine kleine Höhle, in die sich Vierbeiner zurückziehen können.“

Aber Achtung: Die Tür der Transportbox bleibt offen, damit sich das Tier nicht eingesperrt fühlt. Leise, beruhigende Klassikmusik könne Geräusche von außen dämmen. „Ich lasse die Musik auch für meine zwei Katzen an, wenn ich gegen Mitternacht zum Stall fahre. Zum Glück sind meine Katzen nicht ängstlich, wenn ich kurz zu den Pferden fahre“, sagt Angela Pruß.

Auch die Vorhänge beziehungsweise die Rollos sollten die Fenster abdunkeln, um Lichtreflexe draußen zu lassen. Darüber hinaus schlucken Jalousien auch etwas die Geräusche von draußen.

Hat sich das Tier vor Panik in einer Ecke verkrochen oder sogar unters Bett, sollte man es dort möglichst in Ruhe lassen, rät die Expertin. Wer die Rückzugsorte seines Tieres aus vergangenen Jahren kenne, könnte an diese Stelle eine Kuscheldecke legen, schlägt Katrin Grosser (49) von der Hundeschule „Ka-Dogs Hundetraining und Dogwalking“ aus Bötzow vor. „Sucht das Tier bei mir Trost, bin ich da“, sagt die Expertin.

Manche Hunde wollen ihre Ruhe, andere wollen beschäftigt werden zum Beispiel mit Suchspielen zu Hause, andere wollen in der Nähe ihrer Menschen sein. „Es ist ein Irrglaube, dass man die Angst der Tiere ignorieren soll. Im Alltag ist der Mensch auch immer für sein Tier da. Er gibt Schutz, Aufmerksamkeit und Beschäftigung. Warum soll das in der Silvesternacht anders sein?“, sagt die Expertin.

Trotzdem sei es wichtig, Stärke und Sicherheit auszustrahlen und Hund oder Katze nicht zu bemitleiden. „Hunde kennen die Körpersprache ihres Menschen genau. Wer sich souverän gibt, macht es seinem Tier auf jeden Fall leichter, als wenn er es bemitleidet. Denn so assoziiert der Hund, dass da draußen etwas Schlimmes passiert.“

Hunde Silvester angeleint an Halsband und Geschirr führen

Die Expertin rät, ängstliche Hunde während der Silvesterzeit angeleint Gassi zu führen. Optimal sei eine doppelte Sicherung an Halsband und Geschirr, damit sich das Tier beim Zünden eines Böllers vor Panik nicht losreißen könne.

Warum viele Tiere so panisch in der Silvesternacht reagieren, ist für die zertifizierte Trainerin klar. „Der meiste Krach passiert in der Dunkelheit, wo die Sinne der Tiere von Natur aus geschärft sind. Sie nehmen so Reize wie Krach, Qualm, Feuer, Blitze besonders wahr.“ Weil diese Extrem-Reize völlig unverhofft kommen, könnte bei geräuschempfindlichen Tieren der Fluchtinstinkt geweckt werden. „Einmal ausgelöst, lässt sich der Hund auch nicht mehr zurückrufen“, sagt Katrin Grosser.

Von Jeannette Hix