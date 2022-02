Oberhavel

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurde es äußerst ungemütlich und sehr stürmisch im Landkreis Oberhavel. Erwartet wurde laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Orkan „Ylenia“ mit Windböen bis zu 110 Kilometern in der Stunde. Es kam zu einzelnen, teils schweren Gewittern mit Graupel und einzelnen Orkanböen. Die Feuerwehren waren bereits im Verlaufe des Mittwochs in Alarmbereitschaft versetzt worden. Die Schulpräsenzpflicht war für den gestrigen Donnerstag, 17. Februar, im Land Brandenburg vorsorglich ausgesetzt worden.

Die Fürstenberger mussten vor allem am Donnerstagvormittag ausrücken, um umgestürzte Bäume und heruntergefallene Äste von Straßen und Wegen zu räumen. Quelle: Feuerwehr

„Wir haben entspannt durchgeschlafen“, sagt Dirk Stolpe, auf die Frage, wie die Feuerwehrleute aus Fürstenberg/Havel die Nacht von Mittwoch zu Donnerstag verbracht haben. „Der Sturm“, so der Stadtbrandmeister, „hat die Region in den Nachtstunden weitestgehend in Ruhe gelassen.“ Erst so 7 Uhr seien Einsätze aufgelaufen: In Dahmshöhe, im Stadtgebiet Fürstenberg, auf der Ortsverbindungsstraße von Tornow nach Neu-Tornow und im Raum Himmelpfort seien jeweils umgestürzte Bäume zu beseitigen gewesen. Nun warte man, was die zweite Sturmwelle am Nachmittag bringen werde, sagte Dirk Stolpe am Donnerstagvormittag.

Auch in Seilershof ließ der Sturm einen Baum auf das Dach eines Wohnhauses fallen. Quelle: Uwe Halling

„Land unter!“ meinte Andreas Pahlow nach der Sturmnacht zu Donnerstag im Amt Gransee und Gemeinden. Von etwa Mitternacht an bis gegen 7 Uhr hätten die freiwilligen Feuerwehren um die 25 Einsatzstellen abzuarbeiten gehabt. Danach sei etwa eine Stunde Pause gewesen und dann hätten sich die Einsätze erneut gehäuft. Momentan seien es so um die 40 oder auch mehr, sagte er gegen 10 Uhr. Einige Einsatzstellen müssten noch warten, bevor Kameradinnen und Kameraden dort anpacken könnten. Zumeist, so der Amtsbrandmeister, handele es sich um umgestürzte Bäume, die teilweise vorsichtig abgetragen werden müssten.

Amtsbrandmeister rechnet mit Arbeit bis ins Wochenende rein

Als Beispiele nannte er die Landesstraße nach Großwoltersdorf, die Bundesstraße 96 oder auch die Ortschaft Seilershof, wo ein Baum auf ein Einfamilienhaus gestürzt war. Zum Glück habe es dabei keine Verletzten gegeben. Oft sei bei den Einsätzen die Drehleiter erforderlich, jedoch sei ihr Einsatz angesichts der orkanartigen Böen zugleich auch sehr gefährlich und müsse unterbleiben. Andreas Pahlow schätzte bereits am Donnerstagvormittag ein, dass es wohl bis in das kommende Wochenende hinein dauern werde, bis alle Schäden beseitigt sind.

Auf einem freien Feld bei Bergsdorf knickte der Sturm in der Nacht zu Donnerstag einen Strommast um. Quelle: Philipp Neumann

Der Sturm mit teilweise orkanartigen Böen hat in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag sogar einen Strommast einer 380-KV-Leitung abgeknickt. Dieser stand auf einem Feld bei Bergsdorf. Das Unglück muss sich ereignet haben, als zwischen etwa 1 und 2 Uhr kurzzeitig eine Gewitterfront mit starken Böen durch die Region gezogen ist, so Gerd Leege. Wie Zehdenicks Stadtbrandmeister weiter sagt, seien die Löschgruppen Bergsdorf und Klein-Mutz beauftragt gewesen, den Unglücksort auszuleuchten.

Bahnstrecke blieb offensichtlich verschont

Mitarbeiter des Stromversorgers Edis seien vor Ort gewesen, um zu prüfen, ob von dem Stromausfall auch die nahe Bahnstrecke Löwenberg-Templin betroffen ist, was ersten Überprüfungen zufolge jedoch nicht der Fall war. Nach Übernahme der Unglücksstelle durch die Edis-Mitarbeiter konnte der Einsatz seitens der Feuerwehrleute abgebrochen werden. Die Ortsverbindungsstraße zwischen Bergsdorf und Klein-Mutz musste für den Fahrzeugverkehr jedoch komplett gesperrt werden.

In Burgwall ließen starke Windböen einen Baum auf den Wintergarten eines Einfamilienhauses fallen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Quelle: Feuerwehr

Zunächst, so berichtete Zehdenicks Stadtbrandmeister, habe man eine erstaunlich ruhig Nacht gehabt. Erst nach dem Durchzug der Gewitterfront habe es vier Einsätze für die Kameradinnen und Kameraden gegeben. Dabei mussten auf der Landesstraße 21 zwischen Zehdenick und Liebenwalde, auf der Straße zwischen Zehdenick und Templin sowie im Bereich der Ortschaften Burgwall und Marienthal jeweils Bäume beseitig werden, die auf die Fahrbahn gestürzt waren. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Danach, so Gerd Leege, habe sich die Situation bis zum Morgen wieder beruhigt.

Bewohner eines Hauses in der Garage eingesperrt

Dann habe es weitere Einsätze infolge von umgestürzten Bäume gegeben. So sei etwa in Burgwall ein Baum auf den Wintergarten eines Einfamilienhauses gefallen. Auch bei diesem Unglück wurde zum Glück niemand verletzt. Ein Bewohner, der sich zur Zeit des Unglücks in der Garage aufhielt, sei durch den umgestürzten Baum und das dichte Astwerk in der Garage eingeschlossen worden, konnte aber schnell befreit werden. Der Einsatz der Drehleiter, so sagt Zehdenicks Stadtbrandmeister, sei leider nur begrenzt möglich gewesen, da dies bei orkanartigen Windböen zu gefährlich ist.

Dachplatten lockerte der Sturm an der Alten Mühle in Grieben. Sie mussten von Feuerwehrleuten mit Hilfe der Drehleiter aus Liebenwalde heruntergeholt werden. Quelle: privat

In Grieben mussten die Kameradinnen und Kameraden am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr zur Alten Mühle an der Dorfstraße ausrücken. Dort hatte der Sturm große Dachplatten gelockert, die abzustürzen drohten. Unterstützt wurden die Griebener von der Freiwilligen Feuerwehr Löwenberg und dem Drehleiterfahrzeug der freiwilligen Feuerwehr aus Liebenwalde. Gemeinsam wurden die lockeren Platten vom Dach genommen. Gegen 14 Uhr sah es jedoch so aus, als müssten die Kameraden noch einmal ausrücken, weil sich inzwischen weitere Dachplatten gelockert hatten.

Glück im Unglück für Familie Stark

Mehr als 80 Einsatzkräfte der Wehren aus Oranienburg und seinen Ortsteilen waren am Donnerstag den ganzen Tag über im Einsatz. Vorrangig ging es dabei um die Sicherung umgestürzter oder abgeknickter Bäume. „Große Schäden waren zum Glück nicht zu vermelden, es gab auch erfreulicherweise keine verletzten Personen“, berichtet Stadtsprecher Sebastian Welzel. Glück im Unglück hatte Familie Stark, ein Baum kippte um und stürzte auf das Haus der Familie in der Jenaer Straße 63. „Der Gartenzaun ist zwar völlig hin und auch die Fassade und das Dach haben einige Spuren abbekommen, aber uns geht es gut“, berichtet der 78-jährige Jürgen Stark.

Von Bert Wittke