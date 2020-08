Menz/Gransee - So lief der erste Schultag in der Granseer Stadtschule und in Menz

Die Stadtschule in Gransee und die Theodor-Fontane-Grundschule in Menz sind nach den Sommerferien gut aus den Startlöchern gekommen. Trotz Hygienevorschriften und Abstandsregeln verlief der erste Schultag in geordneten Bahnen.