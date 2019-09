Im fünften Jahr ihres Bestehens stemmte die Initiative „Wir für Euch“ am Sonntag, den 8. September 2019, ihr bislang größtes Event: Einen Lauf durch ganz Oberhavel, von Fürstenberg bis Bötzow. 77 Kilometer. Der Erlös des Benefizlaufes kommt auch in diesem Jahr dem Hospiz Oberhavel zu Gute. Gegen 16.30 Uhr bog die letzte Staffel des Walks – insgesamt hatten sieben Laufgruppen die Gesamtstrecke absolviert – auf dem Sportplatz in Bötzow auf die Ziellinie ein.