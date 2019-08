Zernikow

Die Zernikower feiern am Sonnabend, 3. August, wieder ihr Maulbeerfest. Rund um das Fest sind viele Aktionen geplant, teilt Ines Rönnefahrt von der Initiative Zernikow mit.

Los geht es um 12 Uhr. Dann gibt es die feierliche Eröffnung auf der großen Bühne in der Veranstaltungshalle. Ab 12.30 Uhr sind Lesungen mit Musik geplant. So wird der Schauspieler Paul Sonderegger vergnügliche Passagen aus dem „ Stechlin“ vorlesen. Der Pianist Arno Lücker spielt dazu romantische Klaviermusik. Das Ganze wird im Gartensaal im Erdgeschosses des Gutshauses stattfinden – und das nochmals um 13.30, 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr. Geführte Spaziergänge durch die Maulbeerallee wird es um 13 Uhr und um 16.30 Uhr geben. Mit dabei ist Mathias Gebauer, der Leiter des Schlossgartens in Rheinsberg. Start ist jeweils vor der Veranstaltungshalle.

Um 14 und um 16 Uhr können sich die Besucher des Festes Märchen unterm Maulbeerbaum anhören – erzählt für Jung und Alt. Treffpunkt ist vor der Gutshausschmiede. Einen Vortrag zum Thema „Seidenbau in Preußen – Zwischen Anspruch und Wirklichkeit“ hält Felix Escher aus Berlin um 15 Uhr im Inspektorenhaus. Danach folgt im Kinoraum des Inspektionshauses der Film „Die Seidenraupe“ aus der Serie „Tiere die Geschichte schrieben“. Beginn ist 16.30 Uhr.

Zudem ist an diesem Tag zwischen 14 und 16 Uhr die Kirche in Zernikow geöffnet und kann besichtigt werden. Der ehemalige Pfarrer Reinhard Dalchow lädt zu Führungen ein.

Zwei Ausstellungen wird es zusätzlich an diesem Tag in Zernikow zu sehen geben. Die Dauerausstellung der Initiative Zernikow, „Vom Maulbeerbaum zur Seide – Seidenbau in Brandenburg“ ist in der ersten Etage des Gutshauses zu sehen. In der Galerie in der Alten Brennerei ist die Kunstausstellung „Das fröhliche Abendmahl von Zernikow“ von Wadim Rakowski zu sehen.

Von MAZonline