Sonnenberg: Diebe klauen Bargeld und Bettzeug

Sonnenberg

Zu zwei Grundstücken in der Hauptstraße in Rauschendorf ( Sonnenberg) verschafften sich in der Nacht zum Dienstag (13. Oktober) bisher unbekannte Personen unberechtigt Zutritt und entwendeten aus einem unverschlossenen Auto, welches in einer unverschlossenen Garage stand, Bargeld aus einer Geldbörse, welche in einem Fach in der Fahrertür steckte. Auf einem unmittelbaren Nachbargrundstück wurden vermutlich durch dieselben Personen aus einer nicht verschlossenen Gartenlaube zwei Kissen und drei Decken entwendet, welche der Eigentümer am Folgetag auf dem Feld hinter seinem Grundstück, etwa 100 Meter vom Tatort liegend, auffand. Es wurden Anzeigen wegen Diebstahl in Verbindung mit Hausfriedensbruch aufgenommen.

Von MAZonline