Startschuss für die 2. Regionale: Stempeln gehen und gewinnen

Die Erfolgsgeschichte geht weiter. Nachdem die Regio Nord im vergangenen Jahr mit Unterstützung der Märkischen Allgemeinen Zeitung die erste Regionale ins Leben gerufen hatte, steht nun die Neuauflage an. Der Startschuss dafür wurde am Montagmorgen bei „Richard’s Wild“ in Dannenwalde gegeben. Der Anbieter von Wild-Spezialitäten ist zum zweiten Mal dabei. Bei Inhaber Guido Richard und dessen Mutter Rosemarie wurde nicht nur der Auftakt zur 2. Regionale vollzogen, dort steigt Ende Oktober auch das Finale mit einem großen Regionalmarkt und der Ermittlung der Gewinner der Aktion.

So funktioniert es

Und so funktioniert es: Einheimische und Gäste des Oberhavelnordens, die sich bei regionalen Erzeugern und Gastronomen verwöhnen lassen, können sich ihren Besuch jeweils abstempeln lassen. Wer sechs verschiedene Anbieterstempel gesammelt hat, kann an einer Verlosung teilnehmen. Dazu muss lediglich die Stempelkarte bis spätestens zum 24. September an die Regio Nord in Gransee geschickt werden. Ist das der Fall, nimmt der Absender an der Verlosung attraktiver Preise teil. Dazu gehört zum Beispiel ein dreitägiger Aufenthalt auf einem fahrbaren Hausboot der Reviercharter GmbH in der Marina am Röblinsee in Fürstenberg/Havel.

Rosemarie Richard und Guido Richard von „Richard’s Wild“. Quelle: Uwe Hallin

Stempelkarten und einen Flyer mit den teilnehmenden regionalen Erzeugern und Gastronomen gibt es ab sofort in den Tourismusinformationen in Fürstenberg, Stechlin, Gransee und Zehdenick sowie bei allen Regionale-Gastgebern und bei der MAZ in Oranienburg.

„Wir haben ein sehr schönes Angebot für die 2. Runde der Regionale“, sagte Olaf Bechert. Nach Auskunft des Geschäftsführers der Region Nord seien dieses Mal insgesamt 21 Anbieter dabei. Zwar seien es 2020 sogar 24 gewesen, man habe dieses Jahr aber aufgrund der Corona-Pandemie lange mit der Entscheidung warten müssen, ob die Regionale gestartet wird oder nicht. Erst Mitte Mai habe es grünes Licht für die Aktion gegeben. Gemessen an dem Umfang der Vorbereitungen eine verdammt kurze Zeit. Andernfalls wäre die Liste der regionalen Erzeuger und Gastronomen wohl noch länger geworden.

Positives Feedback nach der ersten Regionale im vergangenen Jahr

„Die Reaktionen der Anbieter, die bei der Premieren-Regionale dabei waren und die auch dieses Mal wieder von uns angesprochen wurden, war sehr angenehm“, sagt Olaf Bechert. Viel hätten von einer „klasse Aktion“ gesprochen, die unbedingt fortgesetzt werden sollte. Auch die Einheimischen und Gäste, die im Vorjahr fleißig Stempel gesammelt haben, hätten sich sehr positiv geäußert und von einem lohnenswerten Anreiz gesprochen, lokal statt global zu genießen und Lebensmittel aus der Heimat zu kaufen.

Ein Archivbild von der Gewinnerermittlung im vergangenen Jahr. . Quelle: Uwe Halling

Zu diesen Angeboten gehören auch die zahlreichen Wildprodukte und Wildvariationen, die bei „Richard’s Wild“ in Dannenwalde angeboten werden. „Wir sind sehr froh“, uns hier mehrere Standbeine geschaffen zu haben“, sagt Inhaber Guido Richard beim Regionalstart am Montag. Dazu zählten der Hofladen, der trotz Corona geöffnet bleiben durfte. Zudem sei man mit mobilen Verkaufswagen auf drei Märkten in Berlin (Dahlem-Dorf, Köpenick und am Wittenbergplatz) unterwegs.

Seit voriger Woche würden zudem auch Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern angesteuert. „Wir haben gemerkt, dass immer wieder Leute von Zelt- und Campingplätzen bei und vorbeikommen, um sich mit Lebensmitteln einzudecken, sagt Guido Richard. besonders oft würden Wurst- und Grillwaren verlangt. Die Leute schätzen die Tatsache, dass wir unsere Waren selbst und stets frisch zubereiten“, hebt der Inhaber des Unternehmens hervor.

Finale am 25. Oktober

„Wir sind mit der Eröffnung und dem Regionalmarkt zum Finale nicht zufällig nach Dannenwalde gegangen“, versichert Olaf Bechert. Dannenwalde liege mit Blick auf Gransee, Fürstenberg und Zehdenick, und also bezüglich des Mittelzentrums Gransee-Zehdenick relativ zentral. Hinzu komme die Tatsache, dass Dannenwalde mit der Bahn und dem Baus erreichbar ist und direkt an der Bundesstraße 96 liege. Und schließlich verfüge „Richard’s Wild“ über ein Außengelände, dass sich wunderbar für das Abhalten des Regionalmarktes zum Finale der Aktion am 25. Oktober eigne. Nach dem Regionalmarkt, so hieß es am Montag, werde ein DJ noch für Musik sorgen. Schon jetzt könne gesagt werden, dass es Wildschwein vom Spieß und Currywurst vom Wild mit Pommes sowie süße und herzhafte Crepes geben werde. Der Sonntag, 26. Oktober, stehe dann ganz im Zeichen des traditionellen Hoffestes von „Richard’s Wild“.

Von Bert Wittke