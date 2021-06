Stechlinsee: Im Ruderboot den Sonnenuntergang erleben

Neuglobsow

„Wir haben heute Wandertag“, sagt Sebastian und seine Freunde Lukas und Samuel nicken. Das Trio nutzte am Dienstag die freie Zeit am Stechlin, um in See zu stechen. Mit einem Kanu. Kein Problem. Zumindest nicht in Neuglobsow. Denn dort gibt es den Bootsverleih Stechlin. Und seit Mitte Mai ist er auch wieder täglich geöffnet. „In der Saison sind wir von 9 bis 19 Uhr hier vor Ort“, sagt Peter Behnke. Er ist der Chef der Anklage, hat sie 2014 langfristig gepachtet. Im zur Seite stehen sein Sohn Paul. Der 23-jährige Hotelfachmann mit Fachabitur ist dabei, in die Fußstapfen des Vaters zu treten. „Noch muss ich ja ein bisschen arbeiten“, sagt Peter Behnke und schmunzelt. Doch es wäre der Wunsch des 48-Jährigen, dass aus dem Bootsverleih mal so etwas wie ein Familienbetrieb wird. „Ich traue es Paul zu und er macht das schon sehr gut und vor allem mit viel Engagement“, sagt der Vater.

Lukas Kuschel zeigt ein Gerät, mit dem die Sichttiefe des Stechlinsees gemessen werden kann. Interessenten können das Gerät mit auf ihre Bootstour nehmen und das Ergebnis ihrer Messung später an Land auf einer Tafel notieren. Die Messwerte im Juni betriug im Schnitt 4.50 Meter- Quelle: Bert Wittke

Das Trio des Bootsverleihs wird komplettiert von Lukas Kuschel. Der junge Mann stammt aus Dagow und kennt die Region rund um den Stechlinsee wie seine Westentasche. „Seine hier ansässigen Vorfahren reichen mindestens bis ins 17. Jahrhundert zurück“, sagt Peter Behnke und lacht herzhaft. Seine Eltern, so erzählt er, hätten schon lange einen Bungalow in Neuglobsow gehabt und seien 1995 schließlich dorthin gezogen. Er selbst sei mit seiner Familie vor zwölf Jahren von Berlin nach Dagow gezogen. Peter Behnke hat Krankenpfleger gelernt, später studiert, war Bereichsleiter in der Charite und hat eine Zeit lang beim DRK in Gransee gearbeitet. Die Suche nach einer neuen Herausforderung hat ihn schließlich an den Stechlinsee geführt.

Lukas aus Schönermark, Sebastian aus Fürstenberg und Samuel aus Sonneberg, die allesamt in die 11. Klasse des Strittmatter-Gymnasiums gehen, liehen sich am Dienstag für eine Stunde beim Bootsverleih Stechlin ein Kanu aus. Quelle: Bert Wittke

Der Bootsverleih Stechlin verfügt über 60 Ruderboote und zehn Kanus beziehungsweise Kajaks. Darüber hinaus können 15 Bretter für das immer populärer werdende Stand Up Paddling (SUP) ausgeliehen werden. Außerdem gibt es noch ein großes SUP-Brett, auf dem sechs bis acht Personen Platz finden. Und ein supergroßes Brett für bis zu zehn Personen wird auch in Kürze vorhanden sein. „Das ist besonders für teambildende Maßnahmen bestens geeignet“, sagt Peter Behnke. Schließlich können auch noch zwei Segelboote ausgeliehen werden, ein drittes ist geplant. Mehr sollen es aber nicht werden, da nur fünf Segelboote auf dem Stechlinsee erlaubt sind.

Bei dem Trio vom Bootsverleih Stechlin gibt es auch kühle Getränke oder auch – ,zum Beispiel als Mitbringsel – eine Eigenmarke Hochprozentiges. Quelle: Bert Wittke

„Wir sind nicht nur einfach ein Bootsverleih“, sagt Peter Behnke. Ständig sei man bemüht, sich weiterzubilden, um den Leuten einen schönen Zeitvertreib am und auf dem Stechlinsee bieten zu können. So würden sein Sohn Paul und Lukas Kuschel zum Beispiel Schnupperkurse für Stand Up Paddling anbieten oder die Leute auch im Umgang mit einem Segelboot schulen. Damit wolle man auch jenen Leuten Angebote machen, die nicht als Tagestouristen an den Stechlin kommen, sondern länger dort Urlaub machen. Außerdem wollten die beiden jungen Männer schon längst ihren Rettungsschwimmer gemacht haben, aber Corona habe dies bislang leider verhindert.

Stand Up Paddling erfreut sich immer größerer Beleibtheit. Inzwischen gibt es auch Bretter, auf denen mehrere Personen Platz finden. Quelle: Bert Wittke

„Mit unseren Angeboten zielen wir darauf ab, es den Leuten so leicht wie möglich zu machen, ihre Zeit auf dem Wasser zu verbringen“, unterstreicht Peter Behnke. Manchmal seien es gerade Kleinigkeiten, die eine große Wirkung haben. So brauche etwa niemand, der ein Boot nur eine Stunde gemietet hat, zwangsläufig nach 60 Minuten wieder am Verleih auftauchen. Wenn daraus ein ganzer Tag wird – kein Problem. dann wird bei der Rückkehr komplikationslos nachbezahlt. Die Mitnahme von Tieren ist ebenfalls erlaubt und bezahlt werden kann bar oder mit Karte. Es darf auch reserviert werden. Wer noch in Ruhe frühstücken möchte, ohne Angst haben zu müssen, dass später alle Boote weg sind, bucht per Mail oder Telefon. „Das bedeutet für uns zwar mehr Aufwand, aber dafür sind wir ein Dienstleistungsunternehmen“, sagt der Chef.

Eine Auswahl der Eigenmarken mit alkoholischem Inhalt. Die Sorten tragen interessante Namen wie „Ist egal“ und sind alle mit dem roten Hahn verziert, den der Vater von Peter Behnke einst gemalt hat. Quelle: Bert Wittke

Ab dieser Woche, das ist eine neue Idee des Bootsverleihs Stechlin, können zehn Ruderboote zunächst am Freitag und Samstag nach 19 Uhr ausgeliehen werden. Leute könnten dann von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr auf den Stechlinsee hinausrudern und dort einen fantastischen Sonnenuntergang genießen. Dazu soll es in Zusammenarbeit mit dem „Birkenhof“ aus Burow ein Cateringangebot geben.

Im Bootsverleih werden unter anderem auch Angelkarten angeboten, Souvenirs und alkoholische Eigenkreationen. „Die brennen wir zwar nicht selber, aber sie werden gern als Andenken mitgenommen weil sie regional gestaltet sind“, verrät Peter Behnke.

Von Bert Wittke