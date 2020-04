Täglich neue Überraschungen aus dem „Zwergenland“

Gransee

Auch im Granseer „ Zwergenland“ ist es deutlich ruhiger geworden, seit die Kindertagesstätten im Land auf Notfallbetreuung umgestellt haben. Viele Zwerge mussten von heute auf morgen zu Hause bleiben und den lieben langen Tag ohne ihre gewohnten Freunde und Erzieherinnen auskommen. Manja Perrot überlegte deshalb, wie dennoch Kontakt zu den Mädchen und Jungen daheim gehalten werden könnte. Und die Leiterin der Kita „ Zwergenland“ hatte eine Idee. „Ich dachte mir, wir könnten den Kindern vielleicht über die Facebookseite des Amtes Gransee und Gemeinden Angebote unterbreiten, wie sie sich die Zeit vertreiben können. Die Chefin beriet sich mit ihren Kolleginnen und nach und nach entstand ein richtiges kleines Unterhaltungsprogramm. „Jetzt machen wir für die Daheimgebliebenen und die betreuenden Erwachsenen jeden Tag ein Video“, erzählt Manja Perrot. Darin werden die Kinder animiert zu malen, zu basteln, Waffeln zu backen, ihr Gedächtnis zu trainieren, Turnübungen zu vollführen oder auch kleine Experimente oder Geschicklichkeitsspiele zu machen. Zu allem gibt es in den kleinen Videos natürlich immer eine genaue Anleitung. Das komme bei den Zwergen wunderbar an, sagt die Kita-Leiterin.

Tolle Regenbogen-Bilder, von Kindern gemalt, schmücken den Zaun vor der Kita „Zwergenland“ in Gransee. Quelle: privat

Zum Beispiel haben die Mädchen und Jungen in der Vergangenheit Bilder gemalt, auf denen ein Regenbogen zu sehen ist. „Wir haben dann die Kinder und deren Eltern aufgefordert, die Zeichnungen am Zaun der Kita anzubringen, dass alle, die vorbeikommen, es sehen und sich daran erfreuen können“, berichtet Manja Perrot. Ein paar Zeichnungen mehr hätten am Zaun durchaus noch Platz. Wer sein Kunstwerk also noch zu Hause hat, wo es keiner sieht – bitte vorbeibringen oder in den Briefkasten werfen!

So werden aus leeren Getränkeflaschen dekorative Blumenschalen. Quelle: privat

Ein anderes Mal gab es eine Anleitung, wie sich leere Getränkeflaschen mit Frühlingsblühern bepflanzen lassen. Auch diese Exponate, so die Kita-Leiterin, könnten sehr gerne am Zaun des Zwergenlandes zur Freude aller angebracht werden. Einige hängen bereits, sind sehr hübsch geworden und vermitteln zudem das Gefühl: „He ihr, wir können zwar zur Zeit nicht zusammen sein, aber wir sind da und lassen uns die Laune nicht verderben!“

In der kommenden Woche steht das Osterfest im Mittelpunkt

In der kommenden Woche, so Manja Perrot, werde sich in den Videos natürlich vieles um das nahe Osterfest drehen. Was genau die Erzieherinnen vom Granseer „ Zwergenland“ den Kindern dann anbieten werden, das wollte die Kita-Leiterin aber noch nicht verraten. „Das soll doch eine Überraschung sein“, sagt sie geheimnisvoll. So viel steht aber schon mal fest: Sich täglich in die Facebook-Videos einzuklinken, wird sich auf jeden Fall lohnen. Inzwischen hat sich die „Filmcrew“ von Manja Perrot auch schon sehr gut eingefuchst, was das Erstellen der Videos betrifft. Zu Anfang sei die Technik für einige noch etwas gewöhnungsbedürftig gewesen, aber die Anfangsschwierigkeiten seien längst überwunden.

Auch Kinder von außerhalb schauen zu

Natürlich können sich die Videos auf der Facebook-Seite des Amtes auch Kinder anschauen, die nicht in Gransee wohnen, die aber ebenfalls jetzt zu Hause und für jede Beschäftigungsidee dankbar sind. Und davon wird auch Gebrauch gemacht, weiß Manja Perrot. So gebe es zum Beispiel Nachrichten aus dem Nachbarlandkreis Ostprignitz-Ruppin, dass auch dort Mädchen und Jungen die Videos der Kita „ Zwergenland“ aus Gransee regelmäßig anschauen. Das findet das Team um Manja Perrot ebenso klasse, wie die vielen Rückmeldungen ihrer eigenen Schützlinge. So würden viele Eltern daheim ebenfalls kleine Videos machen. Sie zeigen, wie die Kinder die Vorschläge umsetzen, die ihnen ihre Erzieherinnen übermitteln und was so alles am Ende dabei herauskommt. Oft gebe es dazu auch noch kleine Kommentare wie „Tolle Idee!“, „Macht weiter so!“ oder „Wir freuen uns schon auf morgen, wenn es wieder eine neue Idee gibt!“

Langeweile ist ein Fremdwort

„Diese Reaktionen in Form kleiner Videos sind lustig anzuschauen und bereiten uns ganz viel Freude“, sagt die Kita-Leiterin. Und sie würden beweisen, dass die Idee gut ankommt. „Also Langweile“, so ist sich Manja Perrot sicher, „gibt es bei uns jedenfalls nicht. Dazu haben wir noch viel zu viele Ideen für neue Videobotschaften an unsere Kinder.“ Im Granseer Zwergenland mag es zwar gegenwärtig deutlich ruhiger sein, aber jede Menge Spaß haben die Mädchen und Jungen trotzdem.

Von Bert Wittke