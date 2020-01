Den Fokus auf die Praxis legen

Gransee

Gelb, orange und lila färbten sich die Flüssigkeiten in den Reagenzgläsern im Chemieraum der Werner-von-Siemens Schule am Sonntagvormittag. Begleitet von den Chemielehrern Steffen Lau und Tansu Ok zeigten Michelle Lau (16) und Stephan Orthey (16), was sie im Unterricht gelernt haben. Auch spannende Experimente mit Feuer und brennenden Salzen ließen die zahlreich erschienenen Interessierten staunen. „Jede Schule hat ihre Besonderheiten und Spezialitäten, bei uns liegt der Fokus vor allem auf der Praxis“, erklärte Schulleiter Reinhard Witzlau. „Wir wollen vor allem die Vielfalt des Lernens präsentieren.“ Die Schule sei vor allem naturwissenschaftlich geprägt, so Schulleiter Witzlau. Seit 2017 gehört die Schule zu den „MINT-freundlichen Schulen“, also der Schulen, die sich besonders den Fachbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik widmen. Außerdem ist die Berufs- und Studienorientierung ein fester Bestandteil des Schulalltages. Dazu zählen Berufsorientierungstage in der siebten Klasse sowie Schülerbetriebspraktika in den höheren Klassenstufen.

Chemielehrer Tansu Ok und Stepahn Orthey präsentieren ein feuriges Experiment. Quelle: Stefanie Fechner

Filmdreh in Eigenregie

Die Fachbereiche hatten sich viel für potenzielle Schüler und deren Eltern einfallen lassen. In den Werkstätten für Metall- und Elektrotechnik sowie Holzbearbeitung waren spannende Exponate ausgestellt. „Hier gibt es neben der Theorie vor allem praktische Erfahrungen“, sagt auch Lehrer Sebastian Boehlke. So haben die Schüler etwa alle Möbel auf dem Schulgelände während einer Projektwoche selbst gebaut. Chemielehrer Tansun Ok, seit Beginn des Schuljahres an der Werner-von-Siemens Schule tätig, ist vor allem von der familiären Atmosphäre begeistert. „Man hat hier einfach eine viel größere soziale Bindung untereinander“, findet der Berliner Chemie- und Mathelehrer. „Außerdem haben wir einfach mehr Zeit und Kapazitäten für die Schülerinnen und Schüler.“ So werden die Klassen etwa für Experimente in zwei Gruppen geteilt. Während eine Gruppe Unterricht macht, haben die anderen Schüler genug Zeit, um sich mit dem Versuchsaufbau vertraut zu machen. Eine weitere Besonderheit präsentierte Lehrerin Manuela Winkler gemeinsam mit den Schülern des Wahlpflichtfachs Medien und Kommunikation. „Neu sind die I-Pads, die wir seit einiger Zeit zur Verfügung haben“, freut sich die Fachlehrerin für Deutsch und Gesellschaftswissenschaften. Auf einer großen Leinwand wurde ein Film gezeigt, den die neunte Klasse in Eigenregie gedreht hat. „Wir helfen natürlich, aber die Story, das Drehbuch, die Umsetzung – das machen die Schüler alles selbst“, erklärt Manuela Winkler. „Das Fach ist schon etwas ganz besonderes. Auch die naturwissenschaftliche Komponente, zusammen mit der umfassenden praktischen Ausbildung, das ist schon etwas ganz besonderes.“

Leonie und Erik aus der achten Klasse präsentieren ein im Unterricht gefertigtes Vogelhäuschen Quelle: Stefanie Fechner

Vorbereitungen für zwei Jubiläen

Neben dem Tag der offenen Tür stehen der Werner-von-Siemens Schule auch zwei Jubiläen ins Haus. „2020 sind wir zehn Jahre lang eine kreidefreie Schule“, erklärt ein sichtlich stolzer Schuldirektor. Als Ausgleich für die klassische Tafel stehen den Mädchen und Jungen dafür 17 interaktive Whiteboards zur Verfügung. „Außerdem sind die Vorbereitungen für unser 20-jähriges Namensjubiläum im August in vollem Gange“, verrät Schulleiter Witzlau.

Von Stefanie Fechner