Rönnebeck

Da steht nun Bauer Stoppelfeld ( Jens-Uwe Bogadtke) unglücklich vor seiner neuen Imageberaterin ( Kathleen Gaube), hat grüne Latzhosen an und einen Strohhut auf dem Kopf und soll Lämmlein über die Wiesen hüpfen lassen und am Feldrand Blumen pflücken. Im Hintergrund läuft schöne Musik ( Hannes Buder an der Gitarre).

So stellen sich die Städter ökologische Landwirtschaft vor und wettern gegen den echten Bauern, der frühmorgens mit dem Traktor aufs Feld fährt und Pestizide versprüht.

Er solle den Ausflüglern und Wochenendurlaubern einfach bisschen heile Welt vorgaukeln und ansonsten weitermachen wie bisher, rät die Fachfrau ihm, denn die in der Stadt wollen nur ein gutes Gewissen haben, aber für ihr Schnitzel und ihre Eier nicht viel Geld ausgeben.

So beginnt das Theaterstück „Die kluge Bauerntochter wird noch gebraucht“ von Kenneth Anders, das am Sonnabend in der vollbesetzten Rönnebecker Kirche aufgeführt wurde.

Aus dem Theaterstück „Die kluge Bauerntochter wird noch gebraucht" in der Kirche in Rönnebeck. Quelle: privat

Lautes Lachen ging durch die Reihen, als die typischen Argumente der Berliner Gartenhausbesitzer für die Landwirte aufgezählt wurden: Unkraut kann man auch mit der Hand weghacken und Kartoffelkäfer liebevoll absammeln. Am Wochenende solle bitte Ruhe sein, man wolle ja schließlich ausspannen.

Doch das Lachen der Besucher (viele Landwirte und ihre Familien waren gekommen) erstarb, als Bauer Stoppelfeld das ganze Ausmaß des Dilemmas in der modernen Landwirtschaft herausschrie und die Verzweiflung des Landwirtes fast greifbar wurde. Viele nickten, kannten diese Erfahrungen und das Gefühl der Ausweglosigkeit.

Die „kluge Bauerntochter“ (wieder Kathleen Gaube) wusste dann, wie im alten Märchen, die Lösung. Nein, eher ein Bündel von Lösungen, die Verbraucher, Landwirte und Politik zusammenführte.

Die Schauspieler, die unter anderem auch regelmäßig im „Theater am Rand“ spielen, begeisterten das Publikum. Beim anschließenden Kaffee und Kuchen wurde das Thema Landwirtschaft kompetent und heiß diskutiert.

Ein unterhaltsamer und interessanter Nachmittag in der mächtigen Feldsteinkirche von Rönnebeck.

Von MAZonline