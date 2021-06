Tourist-Information Stechlin: Die Fruchtfliegenfalle ist momentan der Renner

Neuglobsow

Eines der Gebäude, dass in der Stechlinseestraße in Neuglobsow am häufigsten angesteuert wird, ist das Glasmacherhaus. Dort sind sowohl die Tourist-Information Stechlin als auch das Glasmachermuseum zu Hause – unter einem gemeinsamen Dach. Wer glaubt, dass die Publikumsresonanz nur auf das herrliche Sommerwetter zurückzuführen ist, irrt. „Auf der Stechlinseestraße herrschte auch im Winter reger Betrieb“, sagt Susen Liepner. Sie ist gemeinsam mit Martina Teichmann Ansprechpartnerin für die Besucher der Tourist-Information. Außerdem gehört auch noch Renate Fechner, die treue Seele des Museums mit zum Team.

Viele Wanderer und Radler steuern täglich die Tourist-Information Stechlin und das Glasmachermuseum in der Stechlinseestraße 21 in Neuglobsow an. Quelle: Bert Wittke

Viele Leute haben während der Corona-Pandemie die Flucht in die Natur angetreten, ist sich Susen Liepner sicher. Neuglobsow mit seiner idyllischen Natur, den wunderschönen Buchenwäldern, dem klaren Wasser des Stechlinsees und der frischen Luft stehe dabei offensichtlich ganz weit oben auf der Liste. Zum Publikum gehörten zahlreiche internationale Gäste, aufgrund der Nähe viele Berliner, zugleich aber auch Besucher aus ganz Deutschland. Sie erinnere sich zum Beispiel an ein Pärchen, sagt Susen Liepner, das aus Niedersachsen kam. Die zwei wollten eigentlich Urlaub an der italienischen Rivera machen, was Corona jedoch verhinderte. Durch Zufall landeten sie in Neuglobsow und seien absolut glücklich über diese Entdeckung gewesen. Und das Paar aus Niedersachsen, so Susen Liepner, die, wie sie sagt, eine „Ur-Neuglobsowerin“ ist, sei kein Einzelfall.

Susen Liepner präsentiert eine Fruchtfliegenfalle. Das dekorative Stück von Haus- und Hofglasbläser Rainer Schultrich, ein gelernter Glasapparatemeister, ist gegenwärtig der Verkaufsschlager in der Tourist-Information Stechlin. Quelle: Bert Wittke

Die Frauen von der Stechliner Tourist-Information in Neuglobsow kümmern sich um viele Dinge. In erster Linie versorgen sie die Gäste mit mündlichen und schriftlichen Informationen darüber, was diese in der Region alles erleben können – sei es zu Fuß, oder – was stark im Kommen ist – mit dem Fahrrad beziehungsweise E-Bike. Immer wieder gefragt werde natürlich nach Wanderungen um den Stechlinsee, weiß Susen Liepner. Die große Runde mit Halbinsel messe rund 17, die kleine Runde ohne Halbinsel 13,5 Kilometer. Die Mitarbeiterin der Tourist-Info empfiehlt, die Strecken am besten auf Schusters Rappen zu bewältigen, weil der teilweise etwas glitschige und mit starkem Wurzelwerk versehene Untergrund Radlern Schwierigkeiten bereiten könnte. Darüber hinaus gibt die Tourismus-Info Hilfe bei der Suche nach Übernachtungsmöglichkeiten. „Wer noch Quartiere für Touristen hat, kann sich gerne bei uns melden“, macht Susen Liepner aufmerksam.

Bei Martina Teichmann (l.) und Susen Liepner gibt es Informationsmaterial und Glasartikel unter einem Dach. Quelle: Bert Wittke

Selbstverständlich würden sich viele Leute für die Exponate des Glasmachermuseums interessieren. Schließlich verdanke der Ort diesem Handwerk überhaupt erst seine Existenz. Einige Artikel, vor allem aus dem wunderbaren grün leuchtenden Waldglas, können in der Tourist-Info auch gekauft werden. Viele davon stammen von Haus-und Hofglasbläser Rainer Schultrich, einem gelernten Glasapparatemeister. „Der Renner unter den gläsernen Verkaufsartikeln ist zurzeit eine Fruchtfliegenfalle“, sagt Susen Liepner. Aber auch der sehr dekorative Stechlinseetropfen oder „Strohhalme“ aus Glas würden gerne als Andenken oder Geschenk mitgenommen. Zudem liege sehr viel regionale Literatur für Leseratten bereit.

Herzlich Willkommen in der Tourist-Information Stechlin und im Glasmachermuseum in Neuglobsow. Quelle: Bert Wittke

Die Tourist-Information Stechlin ist derzeit wochentags von 10 bis 15 Uhr sowie an den Wochenende von 10 bis 16 Uhr, im Juli und August dann alle Tage von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Von Bert Wittke