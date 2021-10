Umfrage zum Verkehr – so viele Granseer würden aufs Auto verzichten

Gransee

40 Prozent der Granseer Haushalte könnten sich vorstellen, auf einen Pkw zu verzichten. Das ergab eine Befragung durch die Nuts One GmbH im Auftrag der Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft mbH (OHBV). Die Voraussetzungen für den Umstieg seien einerseits ein gut funktionierender, regelmäßiger Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) sowie andererseits gut ausgebaute Fahrradwege und entsprechende Abstellmöglichkeiten. Um hierzu vertiefende Erkenntnisse zu gelangen, wurde ein entsprechender Workshop geplant.

Die Nuts One GmbH entwickelt im Auftrag der Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft mbH ein innovatives Mobilitätskonzept für das Amt Gransee und Gemeinden. Das Vorhaben startete Anfang des Jahres und wird aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung der Europäischen Union gefördert. Aufbauend auf den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger wird das Mobilitätskonzept erstellt.

Ideensammlung geht weiter – zwei Workshops am 11. Oktober

Im Juni 2021 wurde im Amtsblatt Gransee eine Befragung zur aktuellen Mobilität der lokalen Bevölkerung veröffentlicht. Alle Bürgerinnen und Bürger des Amts Gransee und Gemeinden hatten die Möglichkeit den Fragebogen entweder direkt im Amtsblatt auszufüllen und diesen im Rathaus abzugeben oder aber die Befragung gleich online zu beantworten.

Die Befragungsergebnisse zeigten, dass das private Auto zwar eine wesentliche Rolle in der alltäglichen Mobilität spielt. Bei vielen aber auch Alternativen in Frage kämen, so sie als solche auch wahrgenommen werden. Im August überlegten Anwohner in einem Workshop gemeinsam, wie der Rad- und Fußverkehr gefördert, private Mitfahrangebote etabliert und der ÖPNV flexibler gestaltet werden könnte. Es wurde über die Möglichkeit eines automatisierten Kleinbusses genauso diskutiert, wie darüber, dass Personen mit einem ähnlichen Fahrziel in kleinen Fahrzeugen zusammen befördert werden könnten. Gerade hinsichtlich des ÖPNVs kamen viele Anregungen.

Es sind zwei weitere Diskussionsrunden am 11. Oktober mit begrenzter Teilnehmerzahl geplant. Über „Angebotsverbesserung des Rufbus“ wird von 15.30 bis 17 Uhr und über „Nutzung automatisiertes Shuttle“ von 18 bis 19.30 Uhr in Gransee diskutiert. Wer seine Meinung einbringen möchten, wende sich mit einer kurzen Mail an gransee@nuts.one.

Von MAZonline