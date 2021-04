Menz

Am Sonnabend (10. April) gegen 12 Uhr zerstörten bisher unbekannte Täter in einem Naturschutzgebiet in Menz den Damm eines Bibers mit einem Bagger. Das Astwerk des Damms wurde aus dem Ablauf des Roofensees entfernt.

Weiterhin wurde eine angebrachte Wildkamera beschädigt. Die Ermittlungen zum Verursacher des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Es entstand ein Schaden von etwa 50 Euro.

Von MAZonline