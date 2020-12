Dannenwalde

Ein 57-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch gegen 8.30 Uhr auf der B96 zwischen Seilershof und Dannenwalde in den Straßengraben gefahren. Polizeibeamte stellten Alkoholgeruch bei dem Mann fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,84 Promille. Aufgrund des psychischen Zustandes des 57-Jährigen wurde ein Rettungswagen an die Unfallstelle alarmiert, der Mann kam in ein Krankenhaus.

Von MAZonline