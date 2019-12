Senioren feiern im Stechlinsee-Center

Neuglobsow

Die Senioren der Gemeinde Stechlin waren am Nikolaustag in das Stechlinsee-Center Neuglobsoweingeladen. Die alljährliche Weihnachtsfeier wurde von Roy Lepschies, dem ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Stechlin, Roy Lepschies, eröffnet.

Die Senioren konnten diesmal besondere Gäste begrüßen. Der Amtsdirektor, Frank Stege und Uwe Feiler, der neue Parlamentarische Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, gesellten sich zu der Runde. Uwe Feiler nutzte die Gelegenheit, ein Grußwort an die Stechliner Senioren zu richten. Er sprach unter anderem darüber, wofür er in seinem neuen Amt zuständig ist. Neben dem ländlichen Raum und der Landwirtschaft gehören auch die Fischerei, die Waldbewirtschaftung und das Jagdwesen zu seinem Verantwortungsbereich.

Programm der Fontaneschule Menz

Frank Stege berichtete über Neuigkeiten aus dem Amt Gransee und Gemeinden, zum Beispiel über das geplante Ärztehaus in Gransee, für das die Abrissarbeiten in der Rudolf-Breitscheid-Straße gerade in vollem Gange sind. Bei Kaffee und Kuchen genossen die Senioren und Gäste das Zusammensein und die Möglichkeit für Gespräche. Kinder der Theodor-Fontane-Schule Menz unterhielten sie mit einem weihnachtlichen Programm. Moderiert wurde der Nachmittag von Solveig Schwarz.

Der Ehrengast Uwe Feiler bekam ein vorweihnachtliches Geschenk, allerdings mit der Auflage, es mit der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner zu teilen: eine Regio-Kiste mit regionalen Produkten.

Von Martina Burghardt