Landwirte-Porträts im Ministerium

Gransee

Der Traktor mit dem Pflug, die Hand mit dem Korn – diese und weitere Fotografien von Uwe Halling werden künftig das Büro des Parlamentarischen Staatssekretärs Uwe Feiler im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sowie einen Seminarraum verschönern. Der Fotograf aus Gransee traf gemeinsam mit ihm Anfang der Woche die Auswahl. Begleitet wurde er dabei von Anne Stege, Mitarbeiterin im Bundestagsbüro von Uwe Feiler, und Josy Thiele, die bei den Ausstellungen hilft.

Wort gehalten

Im August waren die Fotografien erstmals in Dollgow zu sehen. Anfang Dezember zog die Ausstellung, die von der Regio Nord unterstützt wird, in die Granseer Sparkassenfiliale um. Beide Male war Uwe Feiler zu Gast. Dass er Wort gehalten hat und die Landwirte-Porträts nach Berlin holt, beeindruckt Uwe Halling am meisten. Dabei spielt die Verbundenheit mit der Region eine Rolle, ebenso die beruflichen Aufgaben des Staatssekretärs.

Auch wenn die Fotos im Norden Oberhavels, im Mittelzentrum Gransee, Zehdenick, Fürstenberg/ Havel, entstanden sind, stehen sie doch für die Landwirtschaft im gesamten Land. Uwe Halling ist stolz und freut sich, dass er mithelfen konnte, das Augenmerk auf diesen wichtigen Wirtschaftszwei zu lenken.

Von Martina Burghardt