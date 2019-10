Gransee

Ein 48-jähriger fuhr am Freitagmittag gegen 12.10 Uhr in der Klosterstraße in Gransee mit seinem VW Polo so dicht an einem parkenden Funkstreifenwagen vorbei, dass er diesen am Spiegel streifte und leichter Sachschaden entstand.

Beide Fahrzeuge waren aber weiterhin fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Von MAZonline