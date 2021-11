Ein 32-jähriger Rheinsberger zeigte am Montag einen versuchten Betrug an. Ein bislang unbekannter täuschte bei Stechlin offenbar einen medizinischen Notfall vor, um an Bargeld zu kommen. Doch die Masche war dem 32-Jährige schon vor einigen Tagen bei Kremmen aufgefallen.